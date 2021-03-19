На Кубани педофилу дали 17 лет за насилие над падчерицей

В кубанском городе Горячий Ключ суд вынес приговор в отношении 48-летнего жителя станицы Бакинской. Мужчина признан виновным в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней девочки. Об этом сообщили в Краснодарском краевом суде.

В ходе разбирательства уголовного дела было установлено, что подсудимый с июня 2019 года по июль 2020 года, проживая с супругой и двумя ее детьми, насиловал младшую дочь, которой на тот момент не исполнилось 12 лет.

"В начале августа 2020 года потерпевшая рассказала о произошедшем старшей сестре, которая проживала отдельно, а та, в свою очередь, сообщила в правоохранительные органы, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю. - В ходе следствия девочка, а также ее несовершеннолетний брат были изъяты из семьи и помещены в реабилитационный центр".

Слушания по делу проходили в закрытом режиме. Обвиняемый на судебном заседании так и не признал свою вину, заявив, что все происходило по взаимному согласию. Однако его доводы не нашли своего подтверждения - суду были представлены доказательства, полностью подтверждающие вину мужчины. В итоге судья назначил ему наказание в виде 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима, с дополнительным ограничением свободы на два года.