В Горячем Ключе экс-участкового полиции будут судить за взятку

В Горячем Ключе бывший участковый уполномоченный полиции подозревается в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили в пресс-службе СК по региону.

Как выяснилось, в январе 2020 года 37-летний фигурант проводил проверку, касающуюся местного жителя, которому в драке нанесли вред здоровью средней тяжести. Обвиняемый был осведомлен, что мужчину избил военнослужащий, поэтому дело требовало отправки в военный следственный отдел СК.

Однако на встрече с отцом обидчика он потребовал взятку в 250 тысяч рублей за то, что избавит его сына от уголовной ответственности. Тот пошел на сделку и в феврале прошлого года отдал полицейскому 100 тысяч рублей, предварительно договорившись о снижении платы.

Также подозреваемый предоставил в полиции лживую информацию о том, что он якобы отправил дело в нужное подразделение.

Позже отец виновника драки сообщил правоохранительным органам о даче взятки.

Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Кубани, уголовное дело, переданное в суд, завели на основании материалов проверки, которую провело надзорное ведомство Горячего Ключа. Фигуранту грозит от трех до восьми лет лишения свободы и штраф до 40-кратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности.