В Сочи обнаружили тело пропавшего в море мужчины

В районе пляжа сочинского санатория "Салют" нашли тело пропавшего в Черном море 25-летнего молодого человека. Об этом сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Спасателям Центрального подразделения ведомства информация поступила сегодня днем от сотрудников полиции.

Поисковые работы велись несколько дней. Спасатели обследовали морское дно, а также на катере акваторию от пляжа санатория "Салют" до поселка Дагомыс.

Сотрудники МЧС призывают жителей и гостей курорта соблюдать правила безопасности на воде. Купаться только на специально оборудованных пляжах и в светлое время суток, не заходить в воду в шторм, а также в состоянии алкогольного опьянения.