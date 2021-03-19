Курганские налоговики закроют офисы в районах с нестабильным интернетом

В восемнадцати районах Курганской области в этом году прекратят свою работу территориальные обособленные рабочие места налоговых инспекций (ТОРМы). Специалистов переведут в межрайонные инспекции в Шадринске, Кетово, Шумихе и Каргаполье, сообщили "РГ" в пресс-службе регионального управления ФНС.

По словам заместителя руководителя ведомства Александра Терентьева, в районах, где закрываются ТОРМы, нестабильно работает интернет. Но это вовсе не означает, что там не будет налоговых органов. Инспекторы будут приезжать туда не реже одного раза в месяц и вести прием в местных администрациях. С главами муниципалитетов уже согласованы графики работы выездных консультационных пунктов межрайонных инспекций.

По данным УФНС, повод для оптимизации созрел давно. Так, в 2020 году 83 процента отчетностей, поступившей от налогоплательщиков региона, было представлено в электронном виде, все больше и больше жителей пользуется "Личными кабинетами". Для тех, кто привык к бумажным документам, есть Многофункциональный центр. В нем можно получить 10 самых востребованных услуг налоговой. В этом году перечень обещают еще расширить.