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19.03.2021 11:25
Рубрика: Экономика

Курганские налоговики закроют офисы в районах с нестабильным интернетом

Текст: Валентина Пичурина (Курганская область)
В восемнадцати районах Курганской области в этом году прекратят свою работу территориальные обособленные рабочие места налоговых инспекций (ТОРМы). Специалистов переведут в межрайонные инспекции в Шадринске, Кетово, Шумихе и Каргаполье, сообщили "РГ" в пресс-службе регионального управления ФНС.
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
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По словам заместителя руководителя ведомства Александра Терентьева, в районах, где закрываются ТОРМы, нестабильно работает интернет. Но это вовсе не означает, что там не будет налоговых органов. Инспекторы будут приезжать туда не реже одного раза в месяц и вести прием в местных администрациях. С главами муниципалитетов уже согласованы графики работы выездных консультационных пунктов межрайонных инспекций.

По данным УФНС, повод для оптимизации созрел давно. Так, в 2020 году 83 процента отчетностей, поступившей от налогоплательщиков региона, было представлено в электронном виде, все больше и больше жителей пользуется "Личными кабинетами". Для тех, кто привык к бумажным документам, есть Многофункциональный центр. В нем можно получить 10 самых востребованных услуг налоговой. В этом году перечень обещают еще расширить.

В регионах Экономика Финансы Налоги Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область

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