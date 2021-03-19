На учениях "Транснефть-Сибирь" потушили условный пожар в резервуарном парке

АО "Транснефть - Сибирь" провело тренировочные пожарно-тактические учения по ликвидации условного пожара в резервуарном парке линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Каркатеевы" с привлечением персонала Нефтеюганского управления магистральных нефтепроводов (УМН).

Учения проводились совместно с Нефтеюганским местным пожарно-спасательным гарнизоном федеральной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре.

По сценарию учений в резервуаре № 31 объемом 20 тыс. куб. м произошло "воспламенение" газовоздушной смеси. Следствием этого стал "взрыв" в резервуаре, крышу которого условно сорвало и отбросило в сторону, нефть воспламенилась по всей площади зеркала внутри резервуара. Стационарная система орошения и автоматическая система пенотушения РВС № 31 оказались выведенными из строя. Также произошел выход нефти в каре резервуара площадью 100 кв. м.

В течение трех минут к месту условного пожара прибыл дежурный караул 20 по-жарной части, охраняющей ЛПДС "Каркатеевы", на четырех пожарных автомобилях (три автоцистерны АЦ-100 и пожарный пеноподъемник). В целях ликвидации условного пожара проведены пенные атаки: посредством подачи пены в слой нефти, комбинированным способом с подачей пены в слой и на поверхности нефти, а также в ходе учений задействовали генератор пены средней кратности для тушения "горящей" нефти в каре резервуара № 31. Были определены места расстановки прибывающих к месту пожара сил и средств Нефтеюганского местного пожарно-спасательного гарнизона, обеспечено взаимодействие со службами объекта, службами территориальной подсистемы РСЧС. Организован забор газовоздушной среды.

К тушению также привлечены руководство аппарата управления АО "Транснефть - Сибирь" и Нефтеюганского УМН, силы и средства Нефтеюганского пожарно-спасательного гарнизона. Были задействованы 7 единиц техники, свыше 50 работников пожарной охраны и объекта.

Отработан алгоритм действий по тушению пожара: разведка пожара в целях выбо-ра решающего направления действий; действия личного состава при проведении развертывания; взаимодействие пожарной охраны с администрацией и службами объекта; организация эвакуации персонала с территории объекта при возможном пожаре.

Проведение пожарно-тактических учений с персоналом подразделений и служб АО "Транснефть - Сибирь" является важной составляющей в обеспечении пожарной, промышленной и экологической безопасности на объектах предприятия. Осуществляя деятельность, связанную с эксплуатацией объектов повышенной опасности, АО "Транснефть - Сибирь" развивает и эксплуатирует систему магистрального транспорта нефти, обеспечивая при этом защиту жизни и здоровья работников и населения и максимально исключая возможность нанесения ущерба окружающей среде.

Сайт компании siberia.transneft.ru

Материал подготовлен пресс-службой АО "Транснефть - Сибирь"