Пожизненно осужден тюменец, убивший свою семью из-за наследства

Свердловский областной суд вынес сегодня приговор по уголовному делу об убийстве троих человек: житель Тюмени расстрелял своего старшего брата, его жену и их взрослую дочь из-за наследства.

Преступление было совершено в августе 2019 года в частном жилом доме но улице Черемушки в селе Тимофеево. Как рассказала пресс-секретарь региональной прокуратуры Марина Канатова, причиной совершения злодеяния стала личная неприязнь фигуранта к брату, возникшая из-за имущественных споров насчет оставшегося от матери наследства. Чтобы осуществить задуманное, он купил самопальный пистолет.

Изначально осужденный намеревался подкараулить брата на дороге, проколоть ему шины, после чего убить. Однако выбранный участок трассы оказался слишком оживленным, и злоумышленник изменил планы. Он залез в дом к родственнику, застрелил его с женой (оба погибли на месте), когда обнаружил в соседней комнате их спящую дочь с двухмесячным ребенком, выстрелил в девушку (она умерла через несколько месяцев в больнице).

"Обвиняемый оставил в опасности новорожденную дочку убитой - малышка несколько часов пролежала на кровати рядом с истекавшей кровью матерью. После этого злоумышленник скрылся с места преступления на машине брата", - отметил пресс-секретарь Следственного комитета области Александр Шульга.

Сыщики угрозыска отдела полиции № 27 Байкалово и областного главка МВД детально проверили связи погибших, в том числе - родственные.

"В поле зрения оперуполномоченных попал и фигурант, который имел условную судимость за незаконное хранение огнестрельного оружия. Под конвоем его доставили из Тюмени, где он живет, обратно в Свердловскую область. Долгое время он не признавал свою вину, утверждал, что в момент убийства якобы находился у себя дома. Затем сотрудники полиции нашли похищенную машину убитого, а также предполагаемое орудие преступления", - рассказал официальный представитель свердловской полиции Валерий Горелых.

Помимо прочего, задержанного проверили на полиграфе: результаты опроса показали его возможную причастность к преступлению. Судебная психиатрическая экспертиза установила: фигурант вменяем и полностью отдавал себе отчет в том, что делал.

Тюменец признан виновным по статьям "убийство", "незаконное оружия", "оставление в опасности" и "угон". Остаток жизни он проведет в колонии особого режима.