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19.03.2021 12:37
Рубрика: Происшествия

В Екатеринбурге двух полицейских задержали за вымогательство взятки

Текст: Екатерина Призова

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 290 УК РФ, фигурантами которого стали два оперуполномоченных.

Как отметил компетентный источник "РГ" в правоохранительных структурах региона, лейтенанты (один из наркоотдела, второй - из отдела борьбе с кражами) угрожали 26-летнему горожанину тем, что могут завести на него дело за хранение запрещенных веществ, но за крупную сумму готовы не делать этого.

Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости
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Выявили и задержали правонарушителей сотрудники регионального управления ФСБ при участии службы собственной безопасности главка МВД области, сообщил пресс-секретарь свердловской полиции Валерий Горелых.

"Предварительно установлено следующее: в период с января по февраль 2021 года двое оперуполномоченных отдела полиции номер пять городского управления МВД получили незаконное денежное вознаграждение от мужчины. Получили за то, что не станут привлекать его к уголовной ответственности за якобы совершенное преступление, связанное с наркотиками", - рассказал он.

Сейчас по данному факту ведется проверка. Если вина сотрудников будет доказана, их уволят из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлекут к ответственности. Также понесут дисциплинарное наказание их руководители.

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