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19.03.2021 16:11
Рубрика: Происшествия

В Тюменской области парашютист зацепился за высоковольтный провод

Текст: Татьяна Воробьева

В Тюменской области сегодня юный парашютист зацепился куполом за провода. В обстоятельствах происшествия разбираются Уральская транспортная прокуратура и Военная прокуратура Тюменского гарнизона.

Фото: iStock
В Чите парашютист зацепился за винт вертолета

16-летний житель ямальского города Тарко-Сале совершал прыжок с парашютом с борта Ан-2 в составе группы Тюменского авиационно-спортивного клуба ДОСААФ.

"При посадке парашют унесло ветром в сторону перегона Богандинское - Ялуторовск, где он зацепился за высоковольтный контактный провод железной дороги. Молодой человек отцепился от строп и покинул место приземления - он не пострадал", - передает пресс-служба транспортной прокуратуры.

Машинист грузового поезда, который приближался к месту ЧП, остановил состав, парашют с проводов сняли. Из-за манипуляций задержка поезда составила 20 минут.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область УрФО ЯНАО

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