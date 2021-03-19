В Тюменской области парашютист зацепился за высоковольтный провод

В Тюменской области сегодня юный парашютист зацепился куполом за провода. В обстоятельствах происшествия разбираются Уральская транспортная прокуратура и Военная прокуратура Тюменского гарнизона.

16-летний житель ямальского города Тарко-Сале совершал прыжок с парашютом с борта Ан-2 в составе группы Тюменского авиационно-спортивного клуба ДОСААФ.

"При посадке парашют унесло ветром в сторону перегона Богандинское - Ялуторовск, где он зацепился за высоковольтный контактный провод железной дороги. Молодой человек отцепился от строп и покинул место приземления - он не пострадал", - передает пресс-служба транспортной прокуратуры.

Машинист грузового поезда, который приближался к месту ЧП, остановил состав, парашют с проводов сняли. Из-за манипуляций задержка поезда составила 20 минут.