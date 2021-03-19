Ростехнадзор предложил добавить платности нормам промбезопасности

Глава Ростехнадзора Алексей Алешин выступил с идеей ввести финансовую ответственность компаний за нарушения норм промышленной безопасности.

"Какая-то такая привязка должна быть, финансовые результаты собственника, чтобы он тоже чувствовал ответственность на себе, - заявил журналистам Алексей Алешин. - Сейчас у нас собственник практически оторван от этой ответственности за нарушения", - отметил он. И добавил, что размер штрафа можно "привязать к сумме выплачиваемых компанией дивидендов".

Глава Ростехнадзора также предлагает значительно повысить штрафы для должностных лиц организаций, нарушающих нормы промбезопасности. Он привел примеры: в Арктике в ходе проверки опасных производственных объектов хранения и транспортирования нефти и нефтепродуктов Ростехнадзор выявил около 3,63 тыс. нарушений промышленной безопасности, а штрафов наложил лишь 15 млн рублей, из которых 12,08 млн рублей - на юридических лиц и 2,825 млн на должностных лиц

При этом Алешин сделал оговорку: "На сумму штрафа смотреть особо не надо, потому что те нарушения, которые мы выявили, надо устранять. А вот на их устранение денег потребуется гораздо больше, чем штрафов, речь пойдет уже о миллиардах рублей".