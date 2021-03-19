Постановление губернатора Тверской области от 18 марта 2021 года № 23-пг "О внесении изменения в постановление Губернатора Тверской области от 17.03.2020 № 16-пг"

1. Внести в постановление Губернатора Тверской области от 17.03.2020 № 16-пг "О введении режима повышенной готовности на территории Тверской области" изменение, изложив подпункт 1 пункта 4 в следующей редакции:

"1) проведение спортивных, зрелищных, физкультурных, культурных, выставочных, просветительских мероприятий, мероприятий в сфере туризма и иных массовых мероприятий и посещение их гражданами при соблюдении следующих условий:

численность участников и зрителей не должна превышать 750 человек;

трибуны и зрительские места заполняются не более чем на 75 процентов от установленной вместительности помещения (объекта);".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Тверской области И.М.Руденя







