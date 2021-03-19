Новости

Эрдоган: Путин дал очень элегантный ответ 14:29
Мишустин освободил от должности первого замминистра финансов 14:28
Оперштаб: Еще 1902 пациента вылечились от коронавируса в Москве 14:18
Прямые авиарейсы из России на Шри-Ланку возобновятся 1 апреля 14:17
Новые российские ПТРК будут атаковать сверху 14:13
Не похож: Следователь сравнил персонажа Нагиева с реальным Чикатило 14:12
Песков допустил возвращение Путина к очному графику в обозримом будущем 14:00
В сфере ЖКХ заключено 2,5 тысячи концессионных соглашений 13:59
Семьям погибших и пострадавших при взрыве в Химках будут выплачены компенсации 13:59
Путин обсудил с Совбезом РФ отношения с США 13:46
Руководство ВОЗ примет очное участие в ПМЭФ-2021 13:43
Пашинян продолжит исполнять свои обязанности до парламентских выборов 13:40
В Великом Новгороде столкнулись три пассажирских автобуса 13:37
Песков назвал вероятного спутника Путина в тайге 13:33
В Минздраве сообщили о снижении детской смертности 13:27
Песков рассказал про формат Парада Победы 13:23
В Минпромторге обсудили проект крупнейшего месторождения золота в мире 13:14
Получивший повреждение Зобнин присоединится к сборной после МРТ 13:07
От участника ток-шоу рэкетиры требовали 2 миллиона рублей 13:05
Социологи выяснили, сколько россиян чувствуют себя счастливыми 12:54
Глава МВД наградил полицейских за спасение людей во время снежной бури 12:45
В Екатеринбурге двух полицейских задержали за вымогательство взятки 12:37
Прокуратура начала проверку после взрыва газа в многоквартирном доме в Химках 12:37
Найден третий погибший при взрыве в Химках 12:33
В Ростовскую область запустят поезд-отель 12:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
19 марта 2021 г.

Постановление губернатора Тверской области от 18 марта 2021 года № 23-пг "О внесении изменения в постановление Губернатора Тверской области от 17.03.2020 № 16-пг"

1. Внести в постановление Губернатора Тверской области от 17.03.2020 № 16-пг "О введении режима повышенной готовности на территории Тверской области" изменение, изложив подпункт 1 пункта 4 в следующей редакции:

"1) проведение спортивных, зрелищных, физкультурных, культурных, выставочных, просветительских мероприятий, мероприятий в сфере туризма и иных массовых мероприятий и посещение их гражданами при соблюдении следующих условий:

численность участников и зрителей не должна превышать 750 человек;

трибуны и зрительские места заполняются не более чем на 75 процентов от установленной вместительности помещения (объекта);".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Тверской области И.М.Руденя



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией