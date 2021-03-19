Умер актер из "Неотложки" Виктор Коношенков

Советский, российский актер театра, кино и ТВ Виктор Коношенков скончался 17 марта в Москве. Некролог опубликован на сайте МХАТ имени Горького, где артист служил с 2009 года.

"Сегодня коллектив МХАТ им. М. Горького понес тяжелую утрату - на 69-м году жизни ушел из жизни актер Виктор Конашенков", - сказано в нем. Причина смерти не указана.

Коношенков родился 3 марта 1953 года в Чите в семье врача и офицера. В 1976-м окончил ГИТИС. Причем в актерство попал суть случайно.

В 80-х - актер Волгоградского театра драмы, играл в Астраханском и Брянском театрах, работал в театре "Сопричастность".

На экранах - с 1976-го же: Якоб в драме "Возвращение" (главная роль), "Моя любовь на третьем курсе", "Зона", "Неотложка", "Карамболь", "Срочно в номер", "Адвокат", "Безмолвный свидетель", "Пятая стража".

Прощание с артистом пройдет 19 марта. Отпевание - в 11:15 в Акуловском храме Покрова Пресвятой Богородицы, Одинцовский район, село Акулово, ул. Школьная, 88.