В Европе началась третья волна COVID-19

"Мы видим третью волну, которая наступает постепенно или даже быстро в различных странах ЕС. Мы видим необходимость ускорить вакцинацию населения", - цитирует Спинант агентство.

Ранее сегодня министр здравоохранения Германии Йенс Шпан признал, что Европа не может справится с третьей волной COVID-19 из-за нехватки вакцин.

Выступая на пресс-конференции он также предупредил жителей ФРГ, что ситуация с коронавирусом в стране крайне непростая и скоро она "может стать очень и очень сложной".