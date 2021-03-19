В Европе началась третья волна COVID-19

Официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант заявила, что в Европе началась третья волна пандемии коронавируса. Об этом, уточняет ТАСС, она заявила на брифинге в Брюсселе.
"Мы видим третью волну, которая наступает постепенно или даже быстро в различных странах ЕС. Мы видим необходимость ускорить вакцинацию населения", - цитирует Спинант агентство.
Ранее сегодня министр здравоохранения Германии Йенс Шпан признал, что Европа не может справится с третьей волной COVID-19 из-за нехватки вакцин.
Выступая на пресс-конференции он также предупредил жителей ФРГ, что ситуация с коронавирусом в стране крайне непростая и скоро она "может стать очень и очень сложной".