В Минздраве сообщили о снижении детской смертности

Смертность детей до 17 лет в РФ в 2020 году снизилась на 16,6%. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Смертность детей от нуля до 17 лет за последний год составила 40,5 на 100 тыс. детей этого возраста и сократилась на 16,6%", - сказал он на заседании президиума Совета законодателей РФ при Федеральном собрании.

Это говорит о том, что усилия в сфере развития здравоохранения дают результаты, считает министр.

Мурашко также сообщил о снижении числа умерших от онкозаболеваний детей. В период с 2017 по 2020 год оно уменьшилось на 11%. При этом ежегодно онкологическими заболеваниями в России заболевают до 4 тыс. детей.