В Совфеде предложили ввести критерии для оценки воспитательной работы

Чтобы новый закон о воспитании в школах заработал, нужно ввести критерии оценки эффективности воспитательной работы. С таким предложением выступил первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Яцкин на заседании президиума Совета законодателей.

Проработать такие критерии сенатор предложил Министерству просвещения совместно с парламентариями (в мероприятии принял участие министр Сергей Кравцов). По его словам, необходимо будет соответствующим образом изменить программы педагогических вузов.

"В будущих воспитателей тоже нужно инвестировать, - считает Яцкин. - В центре технологичного мира будущего в любом случае будет находиться человек и его ценности. Какими они будут, зависит именно от воспитателя".

Парламентарий объяснил, что благодаря внедрению указанных критериев можно будет обеспечить полноценную реализацию нового закона, который вернул школам воспитательную функцию.

Работой в этом направлении, считает он, можно будет заниматься после уроков. Ведь исполнение поручения президента о ликвидации вторых и третьих смен в школах откроет возможности для внеурочной деятельности. "И это то самое время для воспитания", - заключил Яцкин.

По теме образования на заседании также выступила вице-спикер ГД Ирина Яровая. В частности, она отметила, что "новые методы и формы обучения влияют на здоровье ребенка". В связи с этим она предложила учитывать психологическую нагрузку при введении новшеств.

"Мы полагаем, что педагогическая экспертиза должна быть дополнена включением медико-психологических критериев", - заявила Яровая.