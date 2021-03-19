В Тибете произошло мощное землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,1 балла произошло в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая около 14:11 (9:11 по мск). Об этом сообщает телеканал CGTN со ссылкой на Китайский сейсмологический центр.

Отмечается, что эпицентр подземных толчков расположен на глубине 10 километров. Сообщения о жертвах или повреждениях на данный момент не поступали.

Глава округа Биру, расположенного в зоне эпицентра, рассказал агентству "Синьхуа" по телефону, что землетрясение сильно ощущалось в округе особенно в городе Шагку.

"Каналы связи в настоящее время работают в обычном режиме, уже задействованы службы реагирования на чрезвычайные ситуации. Группа спасателей из местного управления пожарной охраны и общественной безопасности направляется к эпицентру", - заявил глава округа.