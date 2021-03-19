В Вооруженных силах вылечили от коронавируса почти 32 тыс. военнослужащих

Оборонное ведомство представило последние данные об эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах. Согласно статистике, опубликованной в специальном бюллетене на сайте ведомства, добровольную вакцинацию первым компонентом "Спутник V" прошли уже более 397 тыс. военнослужащих.

По данным Минобороны РФ, только за прошедшие сутки от Covid вылечились 49 военных. А общее количество солдат и офицеров, которые начиная с марта прошлого года избавились от новой коронавирусной инфекции, достигло в армии и на флоте 31 тысячи 899 человек.

По сведениям на вечер 19 марта, в Вооруженных силах после обязательного двухнедельного контроля и отрицательного теста на Covid-19 сняли с медицинского контроля 110 тысяч 891 военнослужащего.

В то же время на контроле у врачей сейчас находится 551 военный. Это меньше, чем было в минувший четверг и несколькими днями ранее. У этих военнослужащих диагностировали опасную инфекцию. 370 таких пациентов лежат в военных госпиталях. Трое - в гражданских больницах и клиниках. Еще 178 человек лечатся на дому.

Все военнослужащие с положительными результатами тестирования находятся под постоянным наблюдением военных медиков. Один больной в тяжелом состоянии. В состоянии средней тяжести - 2 человека. Остальные - без симптомов заболевания, говорится в бюллетене.

Там отмечается, что с началом работы многопрофильных медицинских центров, построенных Минобороны России в 16 регионах страны, помощь там оказали 17 тысячам 887 пациентам, шесть тысяч триста пятьдесят три из которых - гражданские. Всех их обеспечили необходимым лечением в стационарных условиях, а после выздоровления выписали.

"Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщили в Минобороны РФ.