За сутки в России подтверждено 9699 случаев COVID-19 в 85 регионах

Как сообщает оперштаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 13,0% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1 Москва 1809
- 2 Санкт-Петербург 921
- 3 Московская область 605
- 4 Нижегородская область 348
- 5 Ростовская область 242
- 6 Самарская область 214
- 7 Воронежская область 206
- 8 Иркутская область 181
- 9 Саратовская область 171
- 10 Свердловская область 152
- 11 Челябинская область 138
- 12 Пермский край 132
- 13 Красноярский край 129
- 14 Волгоградская область 127
- 15 Ленинградская область 124
- 16 Краснодарский край 124
- 17 Ставропольский край 122
- 18 Республика Башкортостан 117
- 19 Алтайский край 112
- 20 Пензенская область 111
- 21 Тверская область 110
- 22 Республика Карелия 105
- 23 Омская область 104
- 24 Ярославская область 103
- 25 Кировская область 103
- 26 Курская область 101
- 27 Вологодская область 101
- 28 Тульская область 101
- 29 Ульяновская область 99
- 30 Тамбовская область 98
- 31 Новосибирская область 97
- 32 Белгородская область 92
- 33 Липецкая область 91
- 34 Архангельская область 90
- 35 Удмуртская Республика 86
- 36 Брянская область 83
- 37 Ханты-Мансийский автономный округ 81
- 38 Тюменская область 76
- 39 Оренбургская область 76
- 40 Мурманская область 75
- 41 Астраханская область 75
- 42 Калужская область 73
- 43 Владимирская область 73
- 44 Республика Бурятия 72
- 45 Забайкальский край 71
- 46 Республика Коми 70
- 47 Псковская область 68
- 48 Ивановская область 65
- 49 Орловская область 61
- 50 Смоленская область 61
- 51 Калининградская область 60
- 52 Хабаровский край 60
- 53 Приморский край 59
- 54 Рязанская область 57
- 55 Кабардино-Балкарская Республика 55
- 56 Республика Крым 54
- 57 Новгородская область 48
- 58 Томская область 48
- 59 Республика Татарстан 48
- 60 Курганская область 47
- 61 Кемеровская область 47
- 62 Республика Чувашия 45
- 63 Костромская область 39
- 64 Республика Мордовия 38
- 65 Республика Дагестан 38
- 66 Севастополь 33
- 67 Республика Калмыкия 29
- 68 Амурская область 27
- 69 Республика Саха (Якутия) 27
- 70 Ямало-Ненецкий автономный округ 25
- 71 Республика Марий Эл 24
- 72 Республика Хакасия 18
- 73 Сахалинская область 17
- 74 Республика Северная Осетия-Алания 17
- 75 Камчатский край 16
- 76 Карачаево-Черкесская Республика 16
- 77 Республика Алтай 14
- 78 Республика Ингушетия 12
- 79 Чеченская Республика 11
- 80 Республика Адыгея 10
- 81 Магаданская область 4
- 82 Республика Тыва 4
- 83 Чукотский автономный округ 3
- 84 Еврейская автономная область 2
- 85 Ненецкий автономный округ 1
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 437 938 случаев (+0,22%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Республика Тыва 0,03%
- 2. Магаданская область, Еврейская автономная область 0,05%
- 3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Адыгея 0,07%
За последние сутки подтверждено 443 смерти
- Москва 51
- Санкт-Петербург 38
- Московская область 25
- Воронежская область 23
- Свердловская область 15
- Ленинградская область 14
- Нижегородская область 13
- Краснодарский край 12
- Ростовская область 12
- Красноярский край 12
- Пермский край 11
- Самарская область 9
- Челябинская область 9
- Алтайский край 9
- Тульская область 8
- Ульяновская область 8
- Иркутская область 8
- Смоленская область 7
- Ивановская область 6
- Липецкая область 6
- Тверская область 6
- Архангельская область 6
- Волгоградская область 6
- Оренбургская область 6
- Владимирская область 5
- Орловская область 5
- Мурманская область 5
- Ставропольский край 5
- Удмуртская Республика 5
- Республика Чувашия 5
- Новосибирская область 5
- Камчатский край 5
- Рязанская область 4
- Астраханская область 4
- Республика Татарстан 4
- Пензенская область 4
- Саратовская область 4
- Омская область 4
- Томская область 4
- Брянская область 3
- Курская область 3
- Вологодская область 3
- Псковская область 3
- Республика Крым 3
- Республика Дагестан 3
- Республика Башкортостан 3
- Хабаровский край 3
- Белгородская область 2
- Калужская область 2
- Тамбовская область 2
- Ярославская область 2
- Республика Карелия 2
- Республика Коми 2
- Севастополь 2
- Республика Марий Эл 2
- Кировская область 2
- Курганская область 2
- Республика Бурятия 2
- Забайкальский край 2
- Приморский край 2
- Амурская область 2
- Кабардино-Балкарская Республика 1
- Республика Мордовия 1
- Кемеровская область 1
За весь период по России умерло 94 267 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 12 337 человек
- Санкт-Петербург 2027
- Москва 1902
- Московская область 570
- Нижегородская область 440
- Астраханская область 304
- Ростовская область 270
- Самарская область 247
- Пермский край 245
- Воронежская область 241
- Челябинская область 235
- Республика Башкортостан 201
- Белгородская область 199
- Саратовская область 178
- Краснодарский край 175
- Республика Карелия 171
- Свердловская область 164
- Кировская область 148
- Приморский край 147
- Ставропольский край 143
- Липецкая область 139
- Иркутская область 132
- Новосибирская область 127
- Пензенская область 124
- Тверская область 123
- Волгоградская область 123
- Ленинградская область 121
- Ханты-Мансийский автономный округ 121
- Красноярский край 121
- Архангельская область 113
- Алтайский край 112
- Забайкальский край 111
- Брянская область 106
- Псковская область 104
- Ульяновская область 104
- Республика Бурятия 101
- Тульская область 100
- Курская область 99
- Ивановская область 88
- Республика Татарстан 85
- Омская область 84
- Тамбовская область 81
- Калужская область 77
- Ярославская область 77
- Удмуртская Республика 75
- Вологодская область 72
- Смоленская область 71
- Томская область 67
- Хабаровский край 66
- Калининградская область 65
- Республика Коми 64
- Тюменская область 64
- Новгородская область 62
- Костромская область 61
- Орловская область 60
- Курганская область 59
- Владимирская область 58
- Оренбургская область 58
- Республика Адыгея 56
- Кабардино-Балкарская Республика 56
- Республика Саха (Якутия) 54
- Рязанская область 49
- Карачаево-Черкесская Республика 49
- Кемеровская область 49
- Сахалинская область 47
- Республика Марий Эл 44
- Республика Чувашия 42
- Республика Северная Осетия - Алания 41
- Республика Мордовия 39
- Амурская область 37
- Республика Дагестан 36
- Ямало-Ненецкий автономный округ 32
- Мурманская область 31
- Камчатский край 31
- Республика Калмыкия 29
- Республика Крым 24
- Республика Хакасия 22
- Республика Ингушетия 19
- Чеченская Республика 18
- Севастополь 16
- Республика Тыва 16
- Магаданская область 6
- Ненецкий автономный округ 5
- Республика Алтай 4
- Еврейская автономная область 2
- Чукотский автономный округ 1
За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 049 373.