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19.03.2021 11:15
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 9699 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
Как сообщает оперштаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 13,0% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1 Москва 1809
  • 2 Санкт-Петербург 921
  • 3 Московская область 605
  • 4 Нижегородская область 348
  • 5 Ростовская область 242
  • 6 Самарская область 214
  • 7 Воронежская область 206
  • 8 Иркутская область 181
  • 9 Саратовская область 171
  • 10 Свердловская область 152
  • 11 Челябинская область 138
  • 12 Пермский край 132
  • 13 Красноярский край 129
  • 14 Волгоградская область 127
  • 15 Ленинградская область 124
  • 16 Краснодарский край 124
  • 17 Ставропольский край 122
  • 18 Республика Башкортостан 117
  • 19 Алтайский край 112
  • 20 Пензенская область 111
  • 21 Тверская область 110
  • 22 Республика Карелия 105
  • 23 Омская область 104
  • 24 Ярославская область 103
  • 25 Кировская область 103
  • 26 Курская область 101
  • 27 Вологодская область 101
  • 28 Тульская область 101
  • 29 Ульяновская область 99
  • 30 Тамбовская область 98
  • 31 Новосибирская область 97
  • 32 Белгородская область 92
  • 33 Липецкая область 91
  • 34 Архангельская область 90
  • 35 Удмуртская Республика 86
  • 36 Брянская область 83
  • 37 Ханты-Мансийский автономный округ 81
  • 38 Тюменская область 76
  • 39 Оренбургская область 76
  • 40 Мурманская область 75
  • 41 Астраханская область 75
  • 42 Калужская область 73
  • 43 Владимирская область 73
  • 44 Республика Бурятия 72
  • 45 Забайкальский край 71
  • 46 Республика Коми 70
  • 47 Псковская область 68
  • 48 Ивановская область 65
  • 49 Орловская область 61
  • 50 Смоленская область 61
  • 51 Калининградская область 60
  • 52 Хабаровский край 60
  • 53 Приморский край 59
  • 54 Рязанская область 57
  • 55 Кабардино-Балкарская Республика 55
  • 56 Республика Крым 54
  • 57 Новгородская область 48
  • 58 Томская область 48
  • 59 Республика Татарстан 48
  • 60 Курганская область 47
  • 61 Кемеровская область 47
  • 62 Республика Чувашия 45
  • 63 Костромская область 39
  • 64 Республика Мордовия 38
  • 65 Республика Дагестан 38
  • 66 Севастополь 33
  • 67 Республика Калмыкия 29
  • 68 Амурская область 27
  • 69 Республика Саха (Якутия) 27
  • 70 Ямало-Ненецкий автономный округ 25
  • 71 Республика Марий Эл 24
  • 72 Республика Хакасия 18
  • 73 Сахалинская область 17
  • 74 Республика Северная Осетия-Алания 17
  • 75 Камчатский край 16
  • 76 Карачаево-Черкесская Республика 16
  • 77 Республика Алтай 14
  • 78 Республика Ингушетия 12
  • 79 Чеченская Республика 11
  • 80 Республика Адыгея 10
  • 81 Магаданская область 4
  • 82 Республика Тыва 4
  • 83 Чукотский автономный округ 3
  • 84 Еврейская автономная область 2
  • 85 Ненецкий автономный округ 1

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 437 938 случаев (+0,22%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Республика Тыва 0,03%
  • 2. Магаданская область, Еврейская автономная область 0,05%
  • 3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Адыгея 0,07%
За последние сутки подтверждено 443 смерти
  • Москва 51
  • Санкт-Петербург 38
  • Московская область 25
  • Воронежская область 23
  • Свердловская область 15
  • Ленинградская область 14
  • Нижегородская область 13
  • Краснодарский край 12
  • Ростовская область 12
  • Красноярский край 12
  • Пермский край 11
  • Самарская область 9
  • Челябинская область 9
  • Алтайский край 9
  • Тульская область 8
  • Ульяновская область 8
  • Иркутская область 8
  • Смоленская область 7
  • Ивановская область 6
  • Липецкая область 6
  • Тверская область 6
  • Архангельская область 6
  • Волгоградская область 6
  • Оренбургская область 6
  • Владимирская область 5
  • Орловская область 5
  • Мурманская область 5
  • Ставропольский край 5
  • Удмуртская Республика 5
  • Республика Чувашия 5
  • Новосибирская область 5
  • Камчатский край 5
  • Рязанская область 4
  • Астраханская область 4
  • Республика Татарстан 4
  • Пензенская область 4
  • Саратовская область 4
  • Омская область 4
  • Томская область 4
  • Брянская область 3
  • Курская область 3
  • Вологодская область 3
  • Псковская область 3
  • Республика Крым 3
  • Республика Дагестан 3
  • Республика Башкортостан 3
  • Хабаровский край 3
  • Белгородская область 2
  • Калужская область 2
  • Тамбовская область 2
  • Ярославская область 2
  • Республика Карелия 2
  • Республика Коми 2
  • Севастополь 2
  • Республика Марий Эл 2
  • Кировская область 2
  • Курганская область 2
  • Республика Бурятия 2
  • Забайкальский край 2
  • Приморский край 2
  • Амурская область 2
  • Кабардино-Балкарская Республика 1
  • Республика Мордовия 1
  • Кемеровская область 1

За весь период по России умерло 94 267 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 12 337 человек
  • Санкт-Петербург 2027
  • Москва 1902
  • Московская область 570
  • Нижегородская область 440
  • Астраханская область 304
  • Ростовская область 270
  • Самарская область 247
  • Пермский край 245
  • Воронежская область 241
  • Челябинская область 235
  • Республика Башкортостан 201
  • Белгородская область 199
  • Саратовская область 178
  • Краснодарский край 175
  • Республика Карелия 171
  • Свердловская область 164
  • Кировская область 148
  • Приморский край 147
  • Ставропольский край 143
  • Липецкая область 139
  • Иркутская область 132
  • Новосибирская область 127
  • Пензенская область 124
  • Тверская область 123
  • Волгоградская область 123
  • Ленинградская область 121
  • Ханты-Мансийский автономный округ 121
  • Красноярский край 121
  • Архангельская область 113
  • Алтайский край 112
  • Забайкальский край 111
  • Брянская область 106
  • Псковская область 104
  • Ульяновская область 104
  • Республика Бурятия 101
  • Тульская область 100
  • Курская область 99
  • Ивановская область 88
  • Республика Татарстан 85
  • Омская область 84
  • Тамбовская область 81
  • Калужская область 77
  • Ярославская область 77
  • Удмуртская Республика 75
  • Вологодская область 72
  • Смоленская область 71
  • Томская область 67
  • Хабаровский край 66
  • Калининградская область 65
  • Республика Коми 64
  • Тюменская область 64
  • Новгородская область 62
  • Костромская область 61
  • Орловская область 60
  • Курганская область 59
  • Владимирская область 58
  • Оренбургская область 58
  • Республика Адыгея 56
  • Кабардино-Балкарская Республика 56
  • Республика Саха (Якутия) 54
  • Рязанская область 49
  • Карачаево-Черкесская Республика 49
  • Кемеровская область 49
  • Сахалинская область 47
  • Республика Марий Эл 44
  • Республика Чувашия 42
  • Республика Северная Осетия - Алания 41
  • Республика Мордовия 39
  • Амурская область 37
  • Республика Дагестан 36
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 32
  • Мурманская область 31
  • Камчатский край 31
  • Республика Калмыкия 29
  • Республика Крым 24
  • Республика Хакасия 22
  • Республика Ингушетия 19
  • Чеченская Республика 18
  • Севастополь 16
  • Республика Тыва 16
  • Магаданская область 6
  • Ненецкий автономный округ 5
  • Республика Алтай 4
  • Еврейская автономная область 2
  • Чукотский автономный округ 1

За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 049 373.

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