За сутки в России подтверждено 9699 случаев COVID-19 в 85 регионах

Как сообщает оперштаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 13,0% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1 Москва 1809

2 Санкт-Петербург 921

3 Московская область 605

4 Нижегородская область 348

5 Ростовская область 242

6 Самарская область 214

7 Воронежская область 206

8 Иркутская область 181

9 Саратовская область 171

10 Свердловская область 152

11 Челябинская область 138

12 Пермский край 132

13 Красноярский край 129

14 Волгоградская область 127

15 Ленинградская область 124

16 Краснодарский край 124

17 Ставропольский край 122

18 Республика Башкортостан 117

19 Алтайский край 112

20 Пензенская область 111

21 Тверская область 110

22 Республика Карелия 105

23 Омская область 104

24 Ярославская область 103

25 Кировская область 103

26 Курская область 101

27 Вологодская область 101

28 Тульская область 101

29 Ульяновская область 99

30 Тамбовская область 98

31 Новосибирская область 97

32 Белгородская область 92

33 Липецкая область 91

34 Архангельская область 90

35 Удмуртская Республика 86

36 Брянская область 83

37 Ханты-Мансийский автономный округ 81

38 Тюменская область 76

39 Оренбургская область 76

40 Мурманская область 75

41 Астраханская область 75

42 Калужская область 73

43 Владимирская область 73

44 Республика Бурятия 72

45 Забайкальский край 71

46 Республика Коми 70

47 Псковская область 68

48 Ивановская область 65

49 Орловская область 61

50 Смоленская область 61

51 Калининградская область 60

52 Хабаровский край 60

53 Приморский край 59

54 Рязанская область 57

55 Кабардино-Балкарская Республика 55

56 Республика Крым 54

57 Новгородская область 48

58 Томская область 48

59 Республика Татарстан 48

60 Курганская область 47

61 Кемеровская область 47

62 Республика Чувашия 45

63 Костромская область 39

64 Республика Мордовия 38

65 Республика Дагестан 38

66 Севастополь 33

67 Республика Калмыкия 29

68 Амурская область 27

69 Республика Саха (Якутия) 27

70 Ямало-Ненецкий автономный округ 25

71 Республика Марий Эл 24

72 Республика Хакасия 18

73 Сахалинская область 17

74 Республика Северная Осетия-Алания 17

75 Камчатский край 16

76 Карачаево-Черкесская Республика 16

77 Республика Алтай 14

78 Республика Ингушетия 12

79 Чеченская Республика 11

80 Республика Адыгея 10

81 Магаданская область 4

82 Республика Тыва 4

83 Чукотский автономный округ 3

84 Еврейская автономная область 2

85 Ненецкий автономный округ 1 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 437 938 случаев (+0,22%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Республика Тыва 0,03%

2. Магаданская область, Еврейская автономная область 0,05%

3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Адыгея 0,07% За последние сутки подтверждено 443 смерти Москва 51

Санкт-Петербург 38

Московская область 25

Воронежская область 23

Свердловская область 15

Ленинградская область 14

Нижегородская область 13

Краснодарский край 12

Ростовская область 12

Красноярский край 12

Пермский край 11

Самарская область 9

Челябинская область 9

Алтайский край 9

Тульская область 8

Ульяновская область 8

Иркутская область 8

Смоленская область 7

Ивановская область 6

Липецкая область 6

Тверская область 6

Архангельская область 6

Волгоградская область 6

Оренбургская область 6

Владимирская область 5

Орловская область 5

Мурманская область 5

Ставропольский край 5

Удмуртская Республика 5

Республика Чувашия 5

Новосибирская область 5

Камчатский край 5

Рязанская область 4

Астраханская область 4

Республика Татарстан 4

Пензенская область 4

Саратовская область 4

Омская область 4

Томская область 4

Брянская область 3

Курская область 3

Вологодская область 3

Псковская область 3

Республика Крым 3

Республика Дагестан 3

Республика Башкортостан 3

Хабаровский край 3

Белгородская область 2

Калужская область 2

Тамбовская область 2

Ярославская область 2

Республика Карелия 2

Республика Коми 2

Севастополь 2

Республика Марий Эл 2

Кировская область 2

Курганская область 2

Республика Бурятия 2

Забайкальский край 2

Приморский край 2

Амурская область 2

Кабардино-Балкарская Республика 1

Республика Мордовия 1

Кемеровская область 1 За весь период по России умерло 94 267 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 12 337 человек Санкт-Петербург 2027

Москва 1902

Московская область 570

Нижегородская область 440

Астраханская область 304

Ростовская область 270

Самарская область 247

Пермский край 245

Воронежская область 241

Челябинская область 235

Республика Башкортостан 201

Белгородская область 199

Саратовская область 178

Краснодарский край 175

Республика Карелия 171

Свердловская область 164

Кировская область 148

Приморский край 147

Ставропольский край 143

Липецкая область 139

Иркутская область 132

Новосибирская область 127

Пензенская область 124

Тверская область 123

Волгоградская область 123

Ленинградская область 121

Ханты-Мансийский автономный округ 121

Красноярский край 121

Архангельская область 113

Алтайский край 112

Забайкальский край 111

Брянская область 106

Псковская область 104

Ульяновская область 104

Республика Бурятия 101

Тульская область 100

Курская область 99

Ивановская область 88

Республика Татарстан 85

Омская область 84

Тамбовская область 81

Калужская область 77

Ярославская область 77

Удмуртская Республика 75

Вологодская область 72

Смоленская область 71

Томская область 67

Хабаровский край 66

Калининградская область 65

Республика Коми 64

Тюменская область 64

Новгородская область 62

Костромская область 61

Орловская область 60

Курганская область 59

Владимирская область 58

Оренбургская область 58

Республика Адыгея 56

Кабардино-Балкарская Республика 56

Республика Саха (Якутия) 54

Рязанская область 49

Карачаево-Черкесская Республика 49

Кемеровская область 49

Сахалинская область 47

Республика Марий Эл 44

Республика Чувашия 42

Республика Северная Осетия - Алания 41

Республика Мордовия 39

Амурская область 37

Республика Дагестан 36

Ямало-Ненецкий автономный округ 32

Мурманская область 31

Камчатский край 31

Республика Калмыкия 29

Республика Крым 24

Республика Хакасия 22

Республика Ингушетия 19

Чеченская Республика 18

Севастополь 16

Республика Тыва 16

Магаданская область 6

Ненецкий автономный округ 5

Республика Алтай 4

Еврейская автономная область 2

Чукотский автономный округ 1 За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 049 373. Путин: Борьба с пандемией коронавируса еще не закончилась