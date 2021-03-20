История мотоциклетного взвода из Гаража особого назначения

1 января нынешнего года Гараж особого назначения, знаменитый ГОН, отметил столетний юбилей. В первый день 1921 года вступил в силу приказ, по которому гараж из пяти обслуживавших В.И. Ленина машин, располагавшихся во дворе корпуса № 8 по Дворцовой улице Кремля, был выведен из состава автобазы Совнаркома как самостоятельная административная единица. О многих рассекреченных страницах из жизни ГОН и его предшественника, императорского гаража, "Родина" уже писала. Сегодня мы расскажем о Почетном эскорте ФСО России, который стал подразделением ГОН совсем недавно, 1 сентября 2019 года.

Мотоциклы, как у Тито

После смерти Сталина ГОН вошел в состав 9-го управления МВД СССР, а еще через год - в состав 9-го управления КГБ при СМ СССР. Именно тогда автомобили марки ЗИС кремлевского гаража становятся визитной карточкой всей страны. В апреле 1954 года на Женевскую конференцию министров иностранных дел для советской делегации во главе с В.М. Молотовым привезли несколько автомобилей ЗИС-110. Советские лимузины произвели настоящий фурор: ими интересовались все - от коллег-шоферов из других стран до обычных швейцарцев.

Но передвигались эти симпатичные отечественные авто в автономном режиме, что вызывало опасения с точки зрения безопасности. А тут еще Никита Сергеевич Хрущев, отчего-то уверенный, что ему нечего бояться в собственной стране, не только отменил сталинскую практику использования бронированных автомобилей, но и вернулся к манерам императора Николая II, любившего ездить в автомобилях с открытым верхом. Например, с инспекциями в колхозы Хрущев разъезжал на полноприводном фаэтоне ЗИС-110П. Очень понравился советскому лидеру открытый "Крайслер" американского президента Дуайта Эйзенхауэра. Решив, видимо, уже тогда для начала догнать Америку, но пока ее не перегонять, Хрущев распорядился о создании аналога штатовского лимузина. И бывший Завод имени И.В. Сталина, ставший Заводом имени И.А. Лихачёва, приступил к разработкам того самого аналога, получившего имя ЗИЛ-111.

А в 1955 году потеплели советско-югославские отношения, и во время визита к маршалу Иосипу Броз Тито Хрущев с интересом наблюдал, что его кортеж автомобилей сопровождает эскорт мотоциклистов. Эскорт был не просто колоритным элементом церемонии, но и защитой от возможных неприятностей по дороге. Тито хорошо помнил, чем эти неприятности могут обернуться, - в октябре 1934 г. югославский король Александр во время визита во Францию был убит террористом как раз в открытой машине1.

У наших зрителей, давно полюбивших снятый в 1976-м авантюрный фильм "Блеф" итальянского режиссера Серджо Корбуччи, может сложиться впечатление, что мотоэскорт был привычным делом еще в 1930-е гг., в декорациях которых происходит действие. Неутомимый персонаж Адриано Челентано в кино сумел посадить на мотоциклы манекенов и сам возглавил эскорт полицейской машины. Но блеф на то и блеф, а на самом деле эскорты мотоциклистов стали обычным явлением при визитах власть предержащих уже в послевоенную эпоху. Вот и Хрущев, увидев бравых югославских парней на двухколесных машинах, распорядился привить этот ритуал на советскую почву.

Автомобили глав делегаций на Берлинском совещании министров иностранных дел Великобритании, Франции, СССР и США (25 января - 18 февраля 1954 г.). ЗИС-115 - второй справа.

Взвод Почетного эскорта

Поставленную задачу решили за несколько месяцев. 65 лет прошло с тех пор, как 21 января 1956 г. был создан мотоциклетный взвод в составе Отдельного полка специального назначения Управления коменданта Московского Кремля (10-е управление КГБ). Первым его командиром стал Валентин Михайлович Старостенко, руководивший почетным эскортом до 1963 г. По понятным причинам и сам взвод, и его командиры в открытой печати не светились, и подробности нелегкой службы стали постепенно рассекречиваться уже в наши дни. В частности, в только что вышедшей к 100-летию ГОН книге есть и уникальная фотогалерея начальников Почетного эскорта2.

Первый выход в свет мотоциклетного взвода датирован 1 июня 1956 г., когда в Москве торжественно встречали прибывшего с официальным визитом маршала Тито. Югославский гость, ехавший с Хрущевым в открытой машине в сопровождении семи мотоциклов Почетного эскорта, остался доволен приемом. Москвичи, толпившиеся на тротуарах центральных улиц, с интересом разглядывали не только маршальскую фуражку Тито, но и облаченных в красивую форму мотоциклистов в больших очках (в Кремль ребята Старостенко, кстати, въезжали уже без очков).

Хрущев и Тито поругались уже через несколько месяцев по причине разных взглядов на события в Венгрии, но от идеи мотоциклетного сопровождения отказываться не стали. Численность Почетного эскорта на некоторых мероприятиях могла достигать 19 единиц. Важно подчеркнуть, что у его сотрудников помимо парадной была еще одна задача: мотоциклисты обеспечивали внешнее кольцо охраны вокруг небронированных и открытых автомобилей, для чего были разработаны специальные методики тренировок.

Первой машиной кремлевского сопровождения стал выпускавшийся еще с 1941 г. тяжелый мотоцикл М-72. Разработанный для военных целей, он отлично зарекомендовал себя и успешно производился после войны сразу на пяти советских заводах. Для Почетного эскорта М-72 поставляли в особом, парадном исполнении: от серийной модели он отличался улучшенной отделкой с обилием хромированных деталей и красивыми звуковыми сигналами-дудками. Любопытно, что высоких гостей встречали не только на двухколесных мотоциклах, но порой и на трехколесных, с боковыми прицепами, или, проще говоря, с коляской. Зимой третье колесо обеспечивало большую безопасность движения.

В.М. Старостенко, первый начальник Почетного эскорта.

17 мотоциклов для Гагарина

После 1959 г. на смену М-72 в Почетный эскорт пришла специальная модификация мотоцикла К-750, спроектированного Киевским мотоциклетным заводом и обладавшего более плавным ходом и меньшим расходом масла и топлива3. Именно такие машины мощностью в 26 лошадиных сил можно было увидеть на московских улицах при встрече первого космонавта планеты Земля 14 апреля 1961 г.

Мотоцикл К-750 образца 1961 г.

В тот день высокая профессиональная выучка сотрудников ГОН во всей красе предстала перед взором огромного количества ликующих людей, выстроившихся вдоль трассы. Очень непросто вести машину и мотоцикл посреди бушующего людского моря: чего стоит хотя бы эпизод, когда на улице Димитрова (ныне Большая Якиманка) один из встречавших умудрился во время движения колонны передать Юрию Гагарину букет цветов...

Колонну автомобилей возглавлял серо-зеленый кабриолет ЗИЛ-111В в сопровождении Почетного эскорта из 17 мотоциклистов в кожаных куртках: они символически сменили эскорт из семи самолетов-истребителей МиГ-17, следовавших за ИЛ-18 с героем космоса на борту на подлете к Москве. Воздушный кортеж пролетел над центром города, над Красной площадью и направился во Внуково, откуда стартовал кортеж автомобильный. В одной машине с Гагариным и его супругой ехал и сам Хрущев. В воспоминаниях его сына Сергея Никитича читаем, что все якобы получилось спонтанно: "Когда во Внуково Юра с женой, ошарашенные всем происходящим, садились в открытый парадный ЗИЛ, отец никак не мог решиться, как ему поступить: ему очень хотелось сесть вместе с ними, разделить их радость, ведь он к ней причастен, с другой стороны, это их праздник, и нужен ли здесь третий лишний? Все решил Гагарин. Он уже был в машине и стоял в позе маршала, готовящегося принять парад своих полков. Юра улыбнулся отцу и, как бы помогая ему подняться в машину, протянул руку: что, мол, вы медлите? Отец устроился на заднем сиденье. Так они вместе проехали весь путь: Ленинский проспект, ликующую будущую площадь Гагарина и дальше - в Кремль..."4

Мотоцикл М-72 с боковым прицепом. 1957 г.

Реальность была прозаичнее, и Гагарин тут ничего не решал, ибо все детали его встречи были расписаны во всех подробностях, правда, под грифом "совершенно секретно". В приложении № 4 к Постановлению ЦК КПСС и Совета министров СССР № 320-138 от 12 апреля 1961 г. читаем: "Дети преподносят космонавту и членам Президиума ЦК КПСС цветы. После этого товарищ Н.С. Хрущев, товарищ Ю.А. Гагарин обходят ряды трудящихся, прибывших для встречи. Затем товарищ Н.С. Хрущев, товарищ Ю.А. Гагарин и его жена направляются к открытой машине ЗИЛ-111, эскортируемой мотоциклистами на Красную площадь".5.

Москвичи встречают летчиков-космонавтов СССР Алексея Леонова и Павла Беляева, успешно завершивших космический полет на корабле "Восход-2". Кортеж автомобилей в сопровождении почетного эскорта мотоциклистов движется по Ленинскому проспекту. Фото: РИА Новости

65 лет в строю

Подготовка мотоциклистов Почетного эскорта неизменно велась на самом высоком уровне. Методику специальных занятий в 1970-е гг. специально разрабатывали в Государственном центральном институте физкультуры (ГЦОЛИФК). А в наши дни под Москвой создана специальная тренировочная база на Автодроме ФСО России.

Кремлевские мотоциклисты должны быть готовы к любой нештатной ситуации. В реальной жизни они случаются редко, но 22 января 1969 г. во время хорошо известного теперь покушения младшего лейтенанта В. Ильина на руководство страны отлично проявил себя сержант Почетного эскорта Василий Зацепилов на мотоцикле К-750. Одна из одиннадцати пуль террориста досталась ему после того, как он перекрыл собой зону обстрела и помог избежать большой беды.

Под стать подготовке и мотоциклетная техника эскорта, в которой до 1996 г. использовались отечественные разработки. Модели специальной сборки Киевского мотоциклетного завода "Днепр-ЭС", "Днепр-14.9", "Днепр-14.9М" исправно несли службу, а затем вот уже четверть века эксплуатируются хорошо известные мотоциклы из Баварии - зимние модели BMW R1150RT и летние BMW R1200RT. В ГОН уже несут службу новые отечественные автомобили представительского класса "Аурус". Почетный эскорт в самое ближайшее время также получит новые российские мотоциклы.

Почетный эскорт в Московском Кремле.

Меняются к лучшему и условия службы в Почетном эскорте. Мотоциклисты во время следования кортежа всегда на виду, поэтому к их внешнему виду предъявляются высочайшие требования. Каждый мотоциклист обеспечивается несколькими видами специального обмундирования индивидуального пошива, рассчитанного на разные погодные условия. В 2012 г. на смену прежним комплектам из кожи пришел водонепроницаемый костюм черного цвета из полиамида и эластана. Экипировка имеет двойной слой материала Cordura на местах, подвергающихся особо высокой нагрузке при падении, а также съемные NP-протекторы на плечах, локтях, спине, бедрах и коленях. Зимой используются утепленные куртка и полукомбинезон. В такой экипировке кремлевские мотоциклисты эффектно и эффективно выглядят на самых ответственных церемониях, в том числе и на церемонии вступления в должность Президента Российской Федерации.

Эскортный мотоцикл "Днепр 14.9 М" на выставке, посвященной 95-летию ГОН. Москва. Кремль. 2016 г. Фото: РИА Новости

На ВДНХ - Музей ГОН

Об истории Почетного эскорта очень скоро можно будет не только прочитать, но и познакомиться с ней в современном музейном пространстве. К столетию Гаража особого назначения сразу в двух павильонах ВДНХ, N 53 и 54, открывается музей, который станет не только главным хранителем истории легендарного подразделения, но и подробно представит эволюцию отечественного и западного автопрома.

В павильоне N 53 основу постоянной экспозиции составит уникальная коллекция автомобилей ГОН. Наряду с моделями из гаража Николая II и лимузинами, обслуживавшими советских вождей и российских президентов, в коллекцию войдут машины сопровождения и мотоциклы Почетного эскорта. Центральное место здесь займут модели новейшей представительской марки "Аурус".

История ГОН, рассказанная при помощи мультимедийных технологий, отразит и неизвестные ранее эпизоды деятельности гаража, связанные с историей органов государственной охраны России, - завеса секретности и сурового романтизма впервые будет приоткрыта для широкой публики.

В павильоне № 54 музей представит автомобильные тренажеры и интерактивные экспонаты, там будет реализована большая образовательная программа для школьной и молодежной аудитории.

В новом музее будущих посетителей ждут уникальные фотографии и редчайшая видеохроника, архивные документы и телевизионные фильмы, специализированные издания и коллекционные экспонаты. Там найдется занятие по душе многим: от любопытствующих туристов до авторитетных специалистов, от знатоков новейших технологий до ценителей раритетов ушедших эпох.

Но не техникой единой жив человек: сюрпризом для гостей станут блюда из меню "Спецбуфета", приготовленные по уникальным рецептам кремлевской Особой кухни. И наверняка эта новая экспозиция на ВДНХ не затеряется в роскошном обилии московских музеев.

Сергей Девятов, доктор исторических наук; Юрий Борисёнок, кандидат исторических наук; Валентин Жиляев, кандидат исторических наук; Ольга Кайкова, кандидат исторических наук

Мотоцикл BMW R-1200RT на выставке "Гараж особого назначения" в парке "Сокольники" в Москве. 2016 г. Фото: РИА Новости

1. Подробнее см.: Волков В.К. Операция "Тевтонский меч". М., 1966.

2. Владимир Александрович Леденцов руководил Почетным эскортом в 1966-1972 гг., Сергей Иванович Добрецов - в 1972-1981 гг., Николай Михайлович Заломов - в 1981-2000 гг., Александр Николаевич Чёвин - в 2000-2002 гг., Александр Борисович Охотник - в 2002-2010 гг. С 2010 г. Почетный эскорт возглавляет Алексей Владимирович Левый. - История Гаража особого назначения. М.: Горький классик, 2021. С. 453.

3. Почетный мотоциклетный эскорт ФСО России. Страницы истории 1956-2016 гг. // Исторический вестник. Т. 15 (162). М., 2016. С. 87-91.

4. Хрущев С.Н. Площадь Гагарина // Московские новости. 2001. 10-16 апреля.