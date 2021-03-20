С 2018 года Андриан Зенц подготовил более десяти статей и докладов, в которых "разоблачал" Синьцзян. "Принудительный труд", "принудительная стерилизация", а также "геноцид" - все эти сенсации сочинил именно он. Но по иронии судьбы, этот так называемый эксперт по Синьцзяну в Китае не был ни разу. В его статьях полно фальсификаций и алогизма, многое вырвано из контекста, Зенц - это просто политический инструмент в руках Запада.

На клевету Андриана Зенца красноречиво ответили сами жители Синьцзяна, ибо только они могут из первых уст рассказать о том, как им живется в родном краю и защитить репутацию, права и интересы родного Синьцзяна. Интересно, что клевету Зенца с восторгом воспринимают на Западе. Уже долгое время в западных странах бытует одно странное явление: какие бы ни были фантастические предположения антикитайского содержания, они воспринимаются "на ура" и идут на руку некоторым силам. Антикитайски настроенный Зенц, который работает на деньги Запада, с удовольствием фальсифицирует сведения и информацию о Синьцзяне, чтобы отплатить своим заказчикам. А западные СМИ, которые и так раздувают все, что происходит в Китае, еще более жадно кидаются на каждое "научное открытие", сфабрикованное Зенцем.

Ложь не может длится вечно. Французский писатель Максим Вивас в своей книге разоблачает искаженную информацию тех, кто никогда не бывал в Синьцзяне. На независимом американском новостном портале Grayzone многократно публиковали итоги обследований, касающиеся настоящего положения в Синьцзяне. На 46-й сессии Совета ООН по правам человека многие страны поддерживают политику КНР в Синьцзяне. Благодаря этому мир знает подлинный Синьцзян, а антикитайские спекуляции подвергаются осуждению международного сообщества.

В то же время все больше представителей населения Синьцзяна тоже высказывают свое мнение. На пресс-конференции 18 марта чиновники, деятели религиозных кругов и простые жители Синьцзяна разоблачили клевету Адриана Зенца на основе фактов и личного опыта. Так, синьцзянский хлопокороб Мигит Тимит сказал: "Мы обрабатываем свою землю, собираем свой хлопок, зарабатываем деньги, неужели это считается принудительным трудом"? "У уйгуров есть поговорка: бросил камень вверх, смотри, не зашиби голову. Адриан Зенц, хватит быть слепцом, а то тебя ударит камнем", - сказала Гулбостан Рузи из Кашгара на пресс-конференции.

В ответ на клевету и фальсификации Адриана Зенца и ему подобных некоторые предприятия и жители готовы с помощью закона отстаивать репутацию своего края и его интересы. В конце концов, справедливость восторжествует, а клевета Зенца и ему подобных останется на свалке истории.