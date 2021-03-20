На "Гремящем" и "Волхове" изучают правила судоходства в Суэцком канале

Экипажи дизель-электрических подводных лодок "Волхов" и "Петропавловск-Камчатский", что построены на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге для Тихоокеанского флота и уже приняты в состав ВМФ, поведут свои корабли к месту службы не коротким северным маршрутом, а кружным путем вдоль берегов Европы, через Гибралтар, Средиземное море, Суэцкий канал, Индийский океан и дальневосточные моря. Об этом стало известно в канун Дня моряка-подводника, который отметили в России 19 марта.

С большой долей вероятности к ним присоединится, а может, и возглавит походный ордер корвет проекта 20385 "Гремящий", который построен для ТОФа на Северной верфи и поднял флаг ВМФ 29 декабря прошлого года. Экипаж корвета под командованием капитана II ранга Олега Потапова, как и экипажи двух субмарин, с волнением и надеждой ждут команды "В поход!". А штурманские службы и все по жизни любознательные моряки уже сейчас изучают навигационные карты, правила международного судоходства и, конечно, историю Суэцкого канала вместе с особыми условиями его прохождения для военных кораблей.

До этого, что уже не является тайной, переходы с Северного флота на Тихоокеанские атомные субмарины без шума и огласки совершали через арктические моря, и даже подо льдом. С интервалом в один год (2015 и 2016) этот путь проделали "Александр Невский" и "Владимир Мономах" - второй и третий по времени постройки подводные ракетоносцы серии 955 "Борей". По трассе Севморпути в специально арендованном плавучем доке с Дальнего Востока в Северодвинск доставили сразу две атомные подлодки проекта 971 "Самара" и "Братск" - для ремонта, модернизации и перевооружения.

Южный маршрут с проходом через Суэцкий канал российские военные моряки используют не часто, хотя каким-то особенным он не является. Ходили для патрулирования в Оманский залив, когда под флагом ООН была развернута война с пиратами. Тем же маршрутом через Суэцкий канал возвращались после ремонта и модернизации на северодвинской "Звездочке" индийские дизельные подлодки проекта 877 ЭКМ. Внешне они мало чем отличаются от тех же "Варшавянок" проекта 636 и 636М (для ВМС Китая), 631.1 (для Вьетнама и Алжира) и новейшей российской модификации 636.3 для Черноморского флота и ТОФ.

Был и особо памятный переход: в ноябре 2013-го - январе 2014 года тот же маршрут проделал авианесущий крейсер "Адмирал Горшков", переоборудованный на Севмаше в авианосец "Викрамадитья" для ВМС Индии. Известны случаи, когда такие и подобные трансокеанские переходы в силу разных причин совершались вокруг африканского побережья, что значительно увеличивало и расстояние, и время в пути, и общие затраты.

В этот раз из всех возможных маршрутов межфлотского перехода "предпочтение отдается средиземноморскому", сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники. Вместе с корветом и двумя подлодками ожидаемо пойдут суда обеспечения - как минимум, танкер и буксир.

"Петропавловск-Камчатский" и "Волхов" - это первые две из шести однотипных дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3, что были заказаны Министерством обороны для Тихоокеанского флота. Контракт с "Адмиралтейскими верфями" на их строительство подписали осенью 2016 года. Первым в серии стал "Петропавловск-Камчатский" - с момента его закладки до спуска на воду прошло менее двух лет. На испытаниях проблем не возникло, и уже в ноябре 2019-го он был введен в состав ВМФ России. Через год, в октябре 2020 года подняли Андреевский флаг и на "Волхове".

А на подходе уже "Магадан" и "Уфа". Их заложили в конце 2019-го, и сейчас стапельные работы в завершающей стадии. По словам генерального директора "Адмиралтейских верфей" Александра Бузакова, субмарины этого проекта можно строить за три года. Черноморский флот, для которого новые "Варшавянки" строились в первоочередном порядке, свои шесть уже получил. Они, как известно, вооружены крылатыми ракетами "Калибр", и уже не раз сумели проявить себя не только на учениях в Черном и Средиземном морях, но и в боевых ракетных ударах по объектам незаконных вооруженных формирований в Сирии.

Пятый и шестой корпуса для Тихоокеанского флота, как ожидается, будут заведены на стапеле в мае нынешнего года - в единый день закладки кораблей, судов и подводных лодок, который определяет Министерство обороны РФ.