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20.03.2021 08:25
Рубрика: Легковые авто

Новый Dacia Sandero засветился в базе Роспатента

Текст: Константин Руссов
Фото: fips.ru Фото: fips.ru
Фото: fips.ru

Некоторое время назад марка Renault запатентовала дизайн третьего поколения Sandero Stepway, после чего прототип был замечен на улицах Тольятти. На этот раз в базе Федерального института промышленной собственности были опубликованы изображения обычной версии хэтчбека.

Фото: Борис Захаров
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Премьера третьей генерации Logan и Sandero состоялась в сентябре 2020 года. Автомобили созданы на модульной платформе CMF-B, которая в будущем ляжет в основу моделей Lada, в том числе преемника Lada Niva.

Однозначно говорить о том, что в России появится именно этот вариант Sandero с шильдиком Renault, пока нельзя: все карты спутала новость о выходе в Турции седана Taliant - местного варианта Logan.

Фото: fips.ru
#Renault