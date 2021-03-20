Новый Dacia Sandero засветился в базе Роспатента

Некоторое время назад марка Renault запатентовала дизайн третьего поколения Sandero Stepway, после чего прототип был замечен на улицах Тольятти. На этот раз в базе Федерального института промышленной собственности были опубликованы изображения обычной версии хэтчбека.

Премьера третьей генерации Logan и Sandero состоялась в сентябре 2020 года. Автомобили созданы на модульной платформе CMF-B, которая в будущем ляжет в основу моделей Lada, в том числе преемника Lada Niva.

Однозначно говорить о том, что в России появится именно этот вариант Sandero с шильдиком Renault, пока нельзя: все карты спутала новость о выходе в Турции седана Taliant - местного варианта Logan.