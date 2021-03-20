Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ

Российский нападающий Александр Овечкин признан первой звездой минувшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге.

В ночь на субботу лидер "Вашингтона" оформил дубль в матче против "Нью-Йорк Рейнджерс", который завершился победой столичной команды - 2:1. Обе шайбы россиянин забросил с добивания.

"Иногда нужно забивать и не самые красивые голы, - сказал Овечкин. - Все равно, забиваешь ты с пятачка или откуда-то еще. Это важный гол", - отметил после матча хоккеист.

Забросивший две шайбы в ворота "Лос-Анджелеса" нападающий "Вегаса" Макс Пачиоретти стал второй звездой дня.

Форвард "Ванкувера" Джей Ти Миллер признан третьей звездой. На его счету победный гол в овертайме в матче против "Калгари".