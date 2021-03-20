Оперштаб: Еще1769 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает: в столице выздоровели еще 1769 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 929 925.

В Москве выявлено 1728 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 740 человек. В столице скончалось 54 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.