В Ивановской области лошадь затоптала маленькую девочку

Тяжелые травмы получила на конюшне в Вичуге 11-летняя школьница. Девочка в больнице, возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в управлении Следственного комитета по Ивановской области, несчастный случай произошел днем 19 марта на территории ОАО "Вичугское производственно-заготовительное предприятие вторичного сырья". Там находится конюшня и манеж, где проводятся тренировки по верховой езде, в том числе для несовершеннолетних.

По предварительным данным, три малолетние девочки пришли покататься и выгулять животных.

"В момент вывода в манеж одна из лошадей повела себя агрессивно, побежала галопом в сторону 11-летнего ребенка, сбила его с ног и пробежала по нему. В результате девочка получила тяжкие телесные повреждения и экстренно была госпитализирована в больницу", - рассказали в пресс-службе регионального управления СК.

На момент происшествия школьницы находились на конюшне одни, без сопровождения взрослых.

Возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, а также собственников конюшни.