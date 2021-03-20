В Хабаровском крае отменили социальную дистанцию

В Хабаровском крае снимают часть ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. С 22 марта театры, филармонии, цирки, кинотеатры, дома культуры, стадионы и спортивно-зрелищные комплексы смогут работать со 100-процентой загрузкой залов, сообщает пресс-служба правительства региона.

Соответствующее постановление подписал врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Отменяется обязательное требование по соблюдению социальной дистанции, разрешается проводить концерты, публичные мероприятия, выставки. При этом, посетители все еще должны носить маски. Кроме того, учреждения спорта, культуры и досуга должны продолжать выполнение требований по дезинфекции.

Отменяется требование о том, что жители, которые вылетают в северные территории края, должны иметь справки, что не больны COVID - 19.

Накануне в Хабаровском крае было зарегистрировано 60 новых случаев коронавируса, выздоровели 66 человек. Зарегистрировано три летальных исхода. С начала пандемии заболевание перенесли почти 50 тысяч человек.