В Саратовской области ликвидируют последствия разлива нефти

В Саратовской области завершается ликвидация последствий разлива нефти из магистрального нефтепровода.

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону, днем в субботу в Пугачевском районе был зафиксирован разлив нефти. Площадь загрязнения составила по предварительным данным 700 квадратных метров.

По информации компании АО "Транснефть - Приволга" выход нефти был обнаружен сотрудниками предприятия при патрулировании магистрального нефтепровода "Куйбышев - Тихорецк".

На место происшествия оперативно прибыли бригады аварийной службы Самарского районного нефтепроводного управления предприятия. Утечка нефти была локализована, выполняется очистка грунта, сбор и вывоз топлива. В работах принимает участие 27 человек и 19 единиц техники.

- Угрозы жизни и здоровью населения нет, ведется постоянный экологической мониторинг и возможность попадания нефти в водоемы исключена, ситуация не представляет опасности для окружающей среды. Причины инцидента выясняются, - сообщили в компании АО "Транснефть - Приволга".

Как отметили в организации, предпосылок для введения чрезвычайной ситуации нет. В настоящее время нефтепровод уже работает в штатном режиме.