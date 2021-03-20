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20.03.2021 18:03
Рубрика: Происшествия

В Саратовской области ликвидируют последствия разлива нефти

Текст: Андрей Куликов (Саратов)

В Саратовской области завершается ликвидация последствий разлива нефти из магистрального нефтепровода.

Фото: Алексей Мальгавко/ РИА Новости
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Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону, днем в субботу в Пугачевском районе был зафиксирован разлив нефти. Площадь загрязнения составила по предварительным данным 700 квадратных метров.

По информации компании АО "Транснефть - Приволга" выход нефти был обнаружен сотрудниками предприятия при патрулировании магистрального нефтепровода "Куйбышев - Тихорецк".

На место происшествия оперативно прибыли бригады аварийной службы Самарского районного нефтепроводного управления предприятия. Утечка нефти была локализована, выполняется очистка грунта, сбор и вывоз топлива. В работах принимает участие 27 человек и 19 единиц техники.

- Угрозы жизни и здоровью населения нет, ведется постоянный экологической мониторинг и возможность попадания нефти в водоемы исключена, ситуация не представляет опасности для окружающей среды. Причины инцидента выясняются, - сообщили в компании АО "Транснефть - Приволга".

Как отметили в организации, предпосылок для введения чрезвычайной ситуации нет. В настоящее время нефтепровод уже работает в штатном режиме.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область

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