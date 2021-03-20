В Красноярском крае после гибели четверых детей задержан чиновник

В Лесосибирске в рамках расследования уголовного дела о гибели четверых детей на пожаре задержали директора управления городского хозяйства, сообщили в следственном комитете по Красноярскому краю и республике Хакасия.

По версии следствия, чиновник ненадлежащим образом исполнял обязанности по содержанию жилищного фонда, учету его технического состояния и контролю за законностью проживания в нем граждан.

- Следствие считает, что он не принял своевременных мер по выселению из аварийного жилья семьи с пятью детьми, самовольно туда вселившейся, - пояснила старший помощник руководителя СК региона Ольга Шаманская.

Напомним, в ночь на 17 марта в Лесосибирске произошла трагедия. Из-за короткого замыкания проводке в деревянном доме начался пожар, в огне погибли четверо детей от двух до 17 лет, их бабушка и 12-летний брат госпитализированы в больницу в крайне тяжелом состоянии.

Возбуждено уголовное дело "Неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Помимо этого следствие проверит чиновников на предмет надлежащего контроля за многодетной семьей.

В отношении же задержанного должностного лица следствие намерено обратиться в суд с ходатайством о заключении его под стражу.