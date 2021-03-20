СК проверит отравление мясом воспитанников детсада в Нальчике

В Кабардино-Балкарии правоохранители проводят проверку опубликованной в соцсетях информации о массовом отравлении малышей в одном из детских садов Нальчика. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

"Согласно материалам проверки, в ходе мониторинга интернета в одной из социальных сетей обнаружены публикации и видеозаписи, содержащие сведения о том, что администрацией детского сада для питания воспитанников приобретались испорченные продукты, в частности мясо, употребление которых повлекло отравление детей", - рассказали в пресс-службе следственного ведомства.

На кадрах размещенного в соцсетях видео видно, как возмущенные родители стоят у кузова грузовика (мясные части туши свалены прямо на полу) и выясняют у оппонентов, откуда привезли испорченное мясо и почему его принимают в дошкольном учреждении.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.