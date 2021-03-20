В Мурманске арестован гендиректор судоремонтного завода

В Мурманске суд заключил под стражу на два месяца генерального директора "10-го ордена Трудового Красного знамени судоремонтного завода".

Как сообщили в Октябрьском районном суде Мурманска, он обвиняется в крупном мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения.

Следствие полагает, что действия обвиняемого были направлены на хищение денежных средств в рамках государственного оборонного контракта.

По информации ТАСС, речь идет о хищении 45 миллионов рублей, выделенных на ремонт крейсера "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов".

Преступление, в котором обвиняется гендиректор завода, относится к тяжким. В качестве наказания за него предусмотрено до 10 лет лишения свободы.

Следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. На заседании защита обвиняемого ссылалась на то, что его действия относятся к предпринимательской деятельности, поскольку судоремонтный завод является акционерным обществом и нацелен на получение прибыли.

Но суд счел, что на свободе гендиректор может повлиять на подчиненных и продолжить преступные действия.

Постановление о его заключении под стражу может быть обжаловано.