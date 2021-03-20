Глава Крыма назвал киевские власти "хамовитыми лакеями" западных хозяев

Аксенов отметил, что в этом акте СНБО Украины особенно примечательно решение лишить попавших под санкции людей всех государственных наград Украины.

"Похоже, бандеровская идеология катастрофическим образом влияет на и без того скудные умы руководителей Украины", - написал глава Крыма.

Аксенов напомнил народную поговорку о том, кто громче всех кричит "держи вора". Именно нынешние киевские власти организовали в стране государственный переворот, устроили кровопролитие, на них лежит вина за развал страны и многочисленные человеческие жертвы, напомнил Аксенов. Это нынешние киевские власти передали Украину под внешнее управление своих западных хозяев и являются марионетками в их руках. Глава Крыма выразил уверенность в том, что рано или поздно этим марионеткам придется отвечать перед народом за свои преступления.

"Уверен, что народ Украины в свое время даст надлежащую оценку действиям этих персонажей, - завил Сергей Аксенов. - И никакое вранье, никакая пропаганда, никакие западные покровители не спасут их от расплаты за все то зло, которое они причинили".

Ранее секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов сообщил о введении "максимальных санкций" в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича, экс-премьер-министра этой страны Николая Азарова и должностных лиц Крыма. Всего под очередные санкции Украины на этот раз попало 26 человек. Это уже далеко не первое решение подобного рода со стороны официального Киева.