На Кубани при опрокидывании УАЗ в реку погибли супруги с ребенком

В Абинском районе Кубани при переправе через реку Адегой перевернулся УАЗ с семьей, в результате чего погибли 45-летний мужчина с супругой и их 10-летний сын. Об этом сообщили в СУ СКР по Краснодарскому краю.

По информации правоохранителей, трагедия произошла около 14 часов дня. Семья в составе пяти человек, в том числе двое детей, выехали из станицы Полтавской в станицу Шапсугскую для прогулки по лесу. При переезде через реку Адегой с улицы Лесной автомобиль внезапно подхватило сильным течением, и он опрокинулся.

"Водитель и пассажиры оказались в воде, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края. - Бабушке и 15-летней девочке удалось выбраться из салона, они госпитализированы. Супруги погибли, тело мальчика позже было найдено в 400 метрах от трагедии. Семья как неблагополучная на учете не состоит, по месту жительства характеризуется положительно. По данному факту прокуратура организовала проверку".

На место происшествия привлекли 33 спасателей и 11 единиц спецтехники. Сейчас здесь продолжают работать следователь территориального следственного отдела и следователь-криминалист краевого управления СКР. Выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.