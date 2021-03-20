На Кубани зафиксировали подъем уровня рек до критических отметок

Сразу в нескольких районах Краснодарского края экстренные службы зафиксировали подъем уровня рек до критических отметок. Ситуация находится под круглосуточным контролем.

"В связи с продолжающимися осадками под наблюдением остаются реки Кавярзе в Горячем Ключе, Мезыпь в Геленджике и Пшиш в Белореченском районе, где вода за минувшие сутки доходила до критических отметок, но уже пошла на спад", - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Вода поднялась в реках Абинского, Крымского и Туапсинского районов. За ситуацией на объектах следят специалисты территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС. Уровень воды измеряют более 250 краевых датчиков и федеральных гидрологических постов. В случае подтоплений на место ЧП отправится оперативная группа для оценки возможности угрозы ближайшим городам и станицам. Во всех муниципалитетах края установлены 1700 устройств автоматического оповещения жителей о ЧС.

По прогнозам синоптиков на выходных в отдельных центральных и восточных районах края, а также на черноморском побережье сохранится дождливая погода, в предгорьях и горах ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега.