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20.03.2021 13:21
Рубрика: Культура

В "Орленке" две смены на море пройдут совместно с Музеем Победы

Текст: Владимир Емельяненко
Музей Победы в Москве на Поклонной горе и всероссийский детский центр "Орленок" летом вместе проведут две смены отдыха детей. Также "Орленок" организует тематические смены отдыха совместно с Московским политехническим университетом, филиалом Северного федерального университета и Курчатовским институтом. Об этом ТАСС сообщил директор центра "Орленок" Александр Джеус.

Он также пояснил, что разработана программа "Школьный музей Победы". Она познакомит детей с профессией экскурсовода, а на мастер-классах отдыхающие попробуют себя в роли музейных работников. Также "Орленок" и Музей на Поклонной горе в начале мая проведут совместную смену "Журавли победы". Ее участниками станут юные певцы и музыканты, победители и призеры разных творческих конкурсов, участники творческих студий. Они узнают об истории создания, авторах и судьбе песен эпохи Великой Отечественной войны и просто военных песен. На специальных занятиях в лагере школьники под руководством работников Музея на Поклонной горе примут участие в культурно-исторической реконструкции работы фронтовой концертной бригады.

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Следующая смена - в конце мая - начале июня будет называться "Корабелы будущего". Ее участники - 52 школьника из Архангельской области в возрасте от 13 до 16 лет, участники и победители конкурсов по судомоделированию, олимпиад по судостроению, инженерной графике и 3D-моделированию. Подростки своими руками будут мастерить виртуальные корабли - писать программы для управления кораблем на платформе Arduino и создавать интерфейсы управления, а также создавать дизайн корабля и даже строить его корпус.

Итоги конструирования они покажут на итоговых испытаниях собственных моделей судов.

В регионах Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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