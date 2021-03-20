В "Орленке" две смены на море пройдут совместно с Музеем Победы

Он также пояснил, что разработана программа "Школьный музей Победы". Она познакомит детей с профессией экскурсовода, а на мастер-классах отдыхающие попробуют себя в роли музейных работников. Также "Орленок" и Музей на Поклонной горе в начале мая проведут совместную смену "Журавли победы". Ее участниками станут юные певцы и музыканты, победители и призеры разных творческих конкурсов, участники творческих студий. Они узнают об истории создания, авторах и судьбе песен эпохи Великой Отечественной войны и просто военных песен. На специальных занятиях в лагере школьники под руководством работников Музея на Поклонной горе примут участие в культурно-исторической реконструкции работы фронтовой концертной бригады.

Следующая смена - в конце мая - начале июня будет называться "Корабелы будущего". Ее участники - 52 школьника из Архангельской области в возрасте от 13 до 16 лет, участники и победители конкурсов по судомоделированию, олимпиад по судостроению, инженерной графике и 3D-моделированию. Подростки своими руками будут мастерить виртуальные корабли - писать программы для управления кораблем на платформе Arduino и создавать интерфейсы управления, а также создавать дизайн корабля и даже строить его корпус.

Итоги конструирования они покажут на итоговых испытаниях собственных моделей судов.