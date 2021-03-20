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20.03.2021 12:27
Рубрика: Происшествия

В Сургуте при пожаре в общежитии пострадали восемь человек

Текст: Елена Мационг

В Сургуте при пожаре в общежитии погиб человек и восемь пострадали. Как сообщили в региональном Следственном отделе, возгорание произошло из-за поджога.

Фото: Пресс-служба МВД России по КЧР
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Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное убийство, совершенное общеопасным способом". Сотрудники полиции уже задержали подозреваемого. Это оказался 42-летний мужчина.

По предварительным данным, в субботу около четырех утра он поджег помещение общежития ООО "Главснаб", расположенное на втором этаже дома 16 по улице Промышленная. Как сообщили в СК, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключение под стражу. Мотивы преступления выясняются.

По данным МЧС, площадь пожара составила 3 600 квадратных метров. Для людей, проживавших в общежитии развернули пункт временного размещения на базе местной школы.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО

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