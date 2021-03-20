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Рубрика: Культура

Режиссер Борис Хлебников рассказал, почему любит работать с женщинами

Текст: Сусанна Альперина
Режиссер Борис Хлебников стал гостем программы "Белая студия", которая выйдет на канале "Россия - Культура" 23 марта в 21:30. Зрители узнают много нового о создателе фильмов "Аритмия" и "Коктебель", сериалов "Обычная женщина" и "Шторм", и других кинопроектов. Например, что он, поступив после школы на биологический факультет, передумал становиться биологом. А повлияли на это - его походы в Музей кино. Режиссер и сегодня убежден: поиск своего дела сродни поиску счастья. Об этом он рассказывает в интервью ведущей программы. Но не только. Приведем несколько ярких цитат из беседы.
Кинорежиссер Борис Хлебников. Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости Кинорежиссер Борис Хлебников. Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Кинорежиссер Борис Хлебников. Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости

О киномании

"Пошел поступать во ВГИК на киноведческий, но не потому, что хотел стать киноведом. Я очень хотел идти на режиссерский, но очень испугался, потому что меня с кино вообще ничего не связывало. Я отучился на киноведческом, чему страшно благодарен, потому что киноведческий факультет во ВГИКе намного более содержательный, чем режиссерский".

Фото: kino-teatr.ru
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О загадочной русской душе

"Самая опасная дискуссия - про загадочную русскую душу. Это самое вредоносное, что есть в нашем сознании, потому что это оправдание всего самого плохого, той же лени - тридцать лет сидел на печи, а потом встал и подвиг совершил. Мы всегда готовы на подвиг, но жить постоянно приличными людьми невозможно. Довести что-то до конца, быть приличным и честным не в состоянии подвига, а вдолгую - невозможно. Это все про загадочную русскую душу".

Об Александре Яценко

"В кино я ужасно люблю 1970-е годы, все вот это брежневское - такое пьющее, унылое моральное беспокойство, когда нет никаких перспектив: Даль, Янковский… И в Яценко что-то такое есть - какая-то рефлексия, а при этом и резкость, и сила. Конечно, он невероятно остроумный человек - я не только про шутки, а про наблюдательность. Огромное количество актеров наблюдает коллег-актеров - американских актеров или еще каких-то - и калькируют. А вот Саша всегда наблюдает жизнь. И очень остроумно-точно в себе это перерабатывает".

О женщинах

"Женщины намного сильнее, чем мужчины. Мне, например, интереснее работать с женщинами. Они очень подробные, очень внимательные, они всегда доделывают все, что обещали, до конца - мужчины почти никогда. Они энергичны, талантливы. Это какая-то сторона жизни именно в России: примерно к 40 годам женщина обнаруживает себя главной в семье, при этом делая вид, что она не главная. При этом она работает больше, успешнее, на ней работа, дом, муж и вообще все, и она всем этим управляет - а муж при этом слабеет, переживает кризис среднего возраста и уходит от этой женщины, от этой силы, которая все взяла на себя. И вот она все это тащит, а это оказалось ненужным - ни детям, ни мужу, никому. Это очень типично.

Фото: Юрий Лепский
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Здесь я и себя тоже описываю: я ленюсь, я халтурю, если мне неинтересно. А судьба женская в нашем обществе завязана на очень большой многозадачности - я не говорю, что это правильно. И дом, и воспитание детей, и работа - там вообще не до рефлексии, там очень понятный и прямой смысл жизни".

Об уязвимости в любви

"Только очень уверенный в себе человек может признаться, что любит. Я бы даже сказал - самоуверенным идиотом надо быть, чтобы этого не бояться. В этот момент кажется: если она тебя не любит - это смерть, другого уже не будет. Это же такое состояние не особо адекватное. Поэтому ты всегда боишься этого ответа".

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