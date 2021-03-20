Режиссер Борис Хлебников рассказал, почему любит работать с женщинами

О киномании
"Пошел поступать во ВГИК на киноведческий, но не потому, что хотел стать киноведом. Я очень хотел идти на режиссерский, но очень испугался, потому что меня с кино вообще ничего не связывало. Я отучился на киноведческом, чему страшно благодарен, потому что киноведческий факультет во ВГИКе намного более содержательный, чем режиссерский".
О загадочной русской душе
"Самая опасная дискуссия - про загадочную русскую душу. Это самое вредоносное, что есть в нашем сознании, потому что это оправдание всего самого плохого, той же лени - тридцать лет сидел на печи, а потом встал и подвиг совершил. Мы всегда готовы на подвиг, но жить постоянно приличными людьми невозможно. Довести что-то до конца, быть приличным и честным не в состоянии подвига, а вдолгую - невозможно. Это все про загадочную русскую душу".
Об Александре Яценко
"В кино я ужасно люблю 1970-е годы, все вот это брежневское - такое пьющее, унылое моральное беспокойство, когда нет никаких перспектив: Даль, Янковский… И в Яценко что-то такое есть - какая-то рефлексия, а при этом и резкость, и сила. Конечно, он невероятно остроумный человек - я не только про шутки, а про наблюдательность. Огромное количество актеров наблюдает коллег-актеров - американских актеров или еще каких-то - и калькируют. А вот Саша всегда наблюдает жизнь. И очень остроумно-точно в себе это перерабатывает".
О женщинах
"Женщины намного сильнее, чем мужчины. Мне, например, интереснее работать с женщинами. Они очень подробные, очень внимательные, они всегда доделывают все, что обещали, до конца - мужчины почти никогда. Они энергичны, талантливы. Это какая-то сторона жизни именно в России: примерно к 40 годам женщина обнаруживает себя главной в семье, при этом делая вид, что она не главная. При этом она работает больше, успешнее, на ней работа, дом, муж и вообще все, и она всем этим управляет - а муж при этом слабеет, переживает кризис среднего возраста и уходит от этой женщины, от этой силы, которая все взяла на себя. И вот она все это тащит, а это оказалось ненужным - ни детям, ни мужу, никому. Это очень типично.
Здесь я и себя тоже описываю: я ленюсь, я халтурю, если мне неинтересно. А судьба женская в нашем обществе завязана на очень большой многозадачности - я не говорю, что это правильно. И дом, и воспитание детей, и работа - там вообще не до рефлексии, там очень понятный и прямой смысл жизни".
Об уязвимости в любви
"Только очень уверенный в себе человек может признаться, что любит. Я бы даже сказал - самоуверенным идиотом надо быть, чтобы этого не бояться. В этот момент кажется: если она тебя не любит - это смерть, другого уже не будет. Это же такое состояние не особо адекватное. Поэтому ты всегда боишься этого ответа".