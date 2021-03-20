"Славия" потребовала возбудить дело об избиении Куделы

Руководство чешского клуба "Славия" потребовала от шотландских властей возбудить уголовное дело по факту избиения футболиста Ондржея Куделы.

Инцидент произошел после окончания ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против "Рейнджерс", который прошел в четверг в Глазго.

Тогда шотландская сторона обвинила Куделу в расизме в отношении Глена Камара, а после матча футболист, по заявлениям "Славии", был избит в подтрибунном помещении на глазах главного тренера "Рейнджерс" Стивена Джеррарда, а также представителей УЕФА.

В субботу чешский клуб сообщил о том, что отправил в полицию Шотландии запрос о возбуждении уголовного дела в отношении нападавших. Это было сделано через посольство Чехии в Великобритании.

В клубе настаивают на том, что нападение на футболиста было заранее спланированным и жестоким.