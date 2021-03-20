В Госдуме назвали неуместными слова Авакова о новой холодной войне

Глава МВД Украины Арсен Аваков, говоря о возможности начала новой холодной войны, погорячился и сделал заявление не к месту. Такую оценку дал депутат Госдумы Руслан Бальбек.

Ранее украинский министр отметил, что заявление президента США Джо Байдена в отношении президента РФ Владимира Путина может повлечь холодную войну "между западной цивилизацией и русской империей".

Бальбек в комментарии RT выразил мнение, что "оскорбительные заявления американских элит" - это "лишь вопрос воспитания отдельных людей". "Так что насчет холодной войны господин Аваков погорячился", - считает депутат, назвав использование термина "холодная война" в данной ситуации неуместным.

По его оценке, Аваков пытается показать себя стратегом: "Мол, он предвидит события и, если понадобится, притянет за уши какие-то разногласия между Россией и США и будет выставлять это как пример холодной войны".