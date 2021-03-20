Указ губернатора Владимирской области от 19 марта 2021 года № 53 "О внесении изменения в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38"

Новости

Головин отметился результативной передачей в матче с "Сент-Этьеном" 01:06
Ремонт Большого Каменного моста в Москве завершат до конца года 00:51
Глава OMV убежден, что "Северный поток 2" будет достроен 00:35
ЦСКА обыграл "Локомотив" и сравнял счет в серии второго раунда Кубка Гагарина 19.03.2021
Премьер Италии готов и без ЕС допустить применение "Спутник V" в стране 19.03.2021
Корабль "Союз МС-17" сменил модуль на МКС 19.03.2021
Белый дом объяснил падение Байдена на трапе "сильным ветром" 19.03.2021
В Сирии боевики готовят провокацию с химоружием 19.03.2021
Премьер Великобритании Борис Джонсон привился вакциной AstraZeneca 19.03.2021
Сотовые операторы опровергли сообщения о массовых сбоях в работе 19.03.2021
В Черное море зашел крейсер ВМС США 19.03.2021
Меркель допустила возможность закупки вакцины "Спутник V" 19.03.2021
"Рубин" неожиданно проиграл на своем поле "Химкам" 19.03.2021
Проект расширения трассы Нефтеюганск - Сургут подготовят в 2021 году 19.03.2021
В Вооруженных силах вылечили от коронавируса почти 32 тыс. военнослужащих 19.03.2021
Напавшему на омоновца в Москве бизнесмену дали два года колонии 19.03.2021
Минпромторг объяснил падение оборота торговли в 2021 году 19.03.2021
Мезенцев сменил Рапоту на посту госсекретаря СГ России и Беларуси 19.03.2021
Посольство РФ в Болгарии прокомментировало очередной "шпионский скандал" 19.03.2021
В России появится самое "зеленое" в Европе производство черной металлургии 19.03.2021
Бастрыкину доложат о резонансных ЧП в Химках и Воронежской области 19.03.2021
Корабль "Союз МС-17" успешно отстыковался от МКС 19.03.2021
Лукашенко назвал двух достойных кандидатов на пост президента 19.03.2021
Видео: Байден упал, поднимаясь по трапу на "борт номер один" 19.03.2021
МВД: Число преступлений в России снизилось 19.03.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
20 марта 2021 г.

Указ губернатора Владимирской области от 19 марта 2021 года № 53 "О внесении изменения в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38"

Дата подписания 19 марта 2021 г.
Опубликован 20 марта 2021 г.

Документ является поправкой к

Указ губернатора Владимирской области от 17 марта 2020 года № 38 "О введении режима повышенной готовности"

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 18.06.2020 № 876 "О внесении изменений во Временные правила оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше" постановляю:

1. Внести в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38 "О введении режима повышенной готовности" изменение, дополнив пункт 6 абзацем следующего содержания:

"- с 22 по 31 марта 2021 года.".

2. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за собой.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области В.В.Сипягин



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией