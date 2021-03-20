За сутки в России подтвержденo 9632 случая COVID-19 в 85 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, , среди вновь выявленных случаев 11,8% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1 Москва 1728

2 Санкт-Петербург 899

3 Московская область 651

4 Нижегородская область 352

5 Ростовская область 241

6 Самарская область 211

7 Воронежская область 207

8 Иркутская область 184

9 Саратовская область 167

10 Свердловская область 161

11 Челябинская область 141

12 Волгоградская область 131

13 Пермский край 131

14 Красноярский край 130

15 Ленинградская область 127

16 Ставропольский край 126

17 Краснодарский край 125

18 Республика Башкортостан 115

19 Алтайский край 113

20 Тверская область 112

21 Пензенская область 109

22 Вологодская область 105

23 Республика Карелия 104

24 Новосибирская область 104

25 Кировская область 102

26 Курская область 101

27 Ульяновская область 100

28 Ярославская область 100

29 Омская область 99

30 Тамбовская область 97

31 Тульская область 97

32 Липецкая область 92

33 Белгородская область 91

34 Архангельская область 88

35 Удмуртская Республика 85

36 Ханты-Мансийский автономный округ 82

37 Брянская область 81

38 Оренбургская область 80

39 Калужская область 76

40 Тюменская область 76

41 Мурманская область 74

42 Владимирская область 74

43 Псковская область 73

44 Астраханская область 73

45 Забайкальский край 72

46 Республика Коми 71

47 Калининградская область 65

48 Республика Бурятия 63

49 Смоленская область 62

50 Ивановская область 62

51 Орловская область 60

52 Рязанская область 59

53 Хабаровский край 58

54 Приморский край 57

55 Кабардино-Балкарская Республика 54

56 Республика Крым 52

57 Курганская область 48

58 Республика Татарстан 48

59 Новгородская область 46

60 Кемеровская область 45

61 Республика Чувашия 43

62 Костромская область 42

63 Томская область 39

64 Республика Дагестан 38

65 Республика Мордовия 36

66 Севастополь 32

67 Республика Саха (Якутия) 28

68 Республика Калмыкия 27

69 Амурская область 26

70 Ямало-Ненецкий автономный округ 24

71 Республика Марий Эл 23

72 Республика Алтай 20

73 Камчатский край 17

74 Республика Северная Осетия-Алания 17

75 Республика Хакасия 15

76 Карачаево-Черкесская Республика 13

77 Республика Ингушетия 13

78 Чеченская Республика 12

79 Республика Адыгея 11

80 Сахалинская область 9

81 Магаданская область 4

82 Чукотский автономный округ 2

83 Еврейская автономная область 2

84 Ненецкий автономный округ 1

85 Республика Тыва 1 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 447 570 случаев (+0,22%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Республика Тыва 0,01%

2. Сахалинская область 0,04%

3. Магаданская область, Еврейская автономная область 0,05% За последние сутки подтверждено 392 смерти Москва 54

Санкт-Петербург 36

Московская область 23

Воронежская область 22

Ростовская область 21

Ленинградская область 14

Свердловская область 13

Краснодарский край 12

Пермский край 12

Нижегородская область 11

Алтайский край 11

Красноярский край 10

Тульская область 9

Смоленская область 8

Челябинская область 7

Иркутская область 7

Новосибирская область 6

Владимирская область 5

Архангельская область 5

Волгоградская область 5

Ставропольский край 5

Республика Чувашия 5

Оренбургская область 5

Саратовская область 5

Тверская область 4

Вологодская область 4

Республика Крым 4

Астраханская область 4

Республика Дагестан 4

Республика Татарстан 4

Удмуртская Республика 4

Республика Бурятия 4

Камчатский край 4

Амурская область 4

Белгородская область 3

Ивановская область 3

Республика Карелия 3

Мурманская область 3

Республика Башкортостан 3

Пензенская область 3

Республика Хакасия 3

Тамбовская область 2

Ярославская область 2

Республика Коми 2

Севастополь 2

Кабардино-Балкарская Республика 2

Республика Мордовия 2

Забайкальский край 2

Приморский край 2

Хабаровский край 2

Республика Адыгея 1

Карачаево-Черкесская Республика 1 За весь период по России умерло 94 659 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 11 279 человек Москва 1769

Санкт-Петербург 1073

Московская область 545

Нижегородская область 397

Астраханская область 316

Пермский край 297

Ростовская область 285

Самарская область 250

Воронежская область 246

Челябинская область 241

Республика Башкортостан 220

Республика Карелия 181

Ставропольский край 177

Свердловская область 173

Саратовская область 165

Иркутская область 164

Тамбовская область 157

Новосибирская область 156

Пензенская область 153

Кировская область 152

Республика Крым 149

Приморский край 140

Ленинградская область 129

Волгоградская область 128

Белгородская область 120

Тверская область 120

Архангельская область 120

Красноярский край 118

Ханты-Мансийский автономный округ 112

Ульяновская область 110

Курская область 108

Республика Бурятия 107

Забайкальский край 100

Тульская область 95

Краснодарский край 94

Вологодская область 89

Омская область 88

Псковская область 85

Брянская область 84

Алтайский край 84

Калужская область 82

Томская область 76

Ярославская область 74

Удмуртская Республика 74

Липецкая область 71

Калининградская область 68

Кабардино-Балкарская Республика 68

Орловская область 67

Новгородская область 67

Тюменская область 67

Республика Коми 65

Владимирская область 64

Смоленская область 64

Курганская область 64

Хабаровский край 64

Костромская область 60

Карачаево-Черкесская Республика 59

Республика Татарстан 57

Рязанская область 56

Оренбургская область 53

Республика Марий Эл 48

Кемеровская область 46

Республика Северная Осетия - Алания 44

Севастополь 42

Республика Мордовия 42

Амурская область 41

Республика Дагестан 39

Ямало-Ненецкий автономный округ 37

Республика Чувашия 34

Республика Саха (Якутия) 31

Сахалинская область 31

Камчатский край 29

Республика Калмыкия 28

Республика Хакасия 28

Ивановская область 27

Мурманская область 27

Республика Тыва 20

Чеченская Республика 17

Республика Адыгея 14

Республика Ингушетия 14

Республика Алтай 6

Еврейская автономная область 6

Чукотский автономный округ 6

Магаданская область 5 За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 060 652.