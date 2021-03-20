За сутки в России подтвержденo 9632 случая COVID-19 в 85 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, , среди вновь выявленных случаев 11,8% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1 Москва 1728
- 2 Санкт-Петербург 899
- 3 Московская область 651
- 4 Нижегородская область 352
- 5 Ростовская область 241
- 6 Самарская область 211
- 7 Воронежская область 207
- 8 Иркутская область 184
- 9 Саратовская область 167
- 10 Свердловская область 161
- 11 Челябинская область 141
- 12 Волгоградская область 131
- 13 Пермский край 131
- 14 Красноярский край 130
- 15 Ленинградская область 127
- 16 Ставропольский край 126
- 17 Краснодарский край 125
- 18 Республика Башкортостан 115
- 19 Алтайский край 113
- 20 Тверская область 112
- 21 Пензенская область 109
- 22 Вологодская область 105
- 23 Республика Карелия 104
- 24 Новосибирская область 104
- 25 Кировская область 102
- 26 Курская область 101
- 27 Ульяновская область 100
- 28 Ярославская область 100
- 29 Омская область 99
- 30 Тамбовская область 97
- 31 Тульская область 97
- 32 Липецкая область 92
- 33 Белгородская область 91
- 34 Архангельская область 88
- 35 Удмуртская Республика 85
- 36 Ханты-Мансийский автономный округ 82
- 37 Брянская область 81
- 38 Оренбургская область 80
- 39 Калужская область 76
- 40 Тюменская область 76
- 41 Мурманская область 74
- 42 Владимирская область 74
- 43 Псковская область 73
- 44 Астраханская область 73
- 45 Забайкальский край 72
- 46 Республика Коми 71
- 47 Калининградская область 65
- 48 Республика Бурятия 63
- 49 Смоленская область 62
- 50 Ивановская область 62
- 51 Орловская область 60
- 52 Рязанская область 59
- 53 Хабаровский край 58
- 54 Приморский край 57
- 55 Кабардино-Балкарская Республика 54
- 56 Республика Крым 52
- 57 Курганская область 48
- 58 Республика Татарстан 48
- 59 Новгородская область 46
- 60 Кемеровская область 45
- 61 Республика Чувашия 43
- 62 Костромская область 42
- 63 Томская область 39
- 64 Республика Дагестан 38
- 65 Республика Мордовия 36
- 66 Севастополь 32
- 67 Республика Саха (Якутия) 28
- 68 Республика Калмыкия 27
- 69 Амурская область 26
- 70 Ямало-Ненецкий автономный округ 24
- 71 Республика Марий Эл 23
- 72 Республика Алтай 20
- 73 Камчатский край 17
- 74 Республика Северная Осетия-Алания 17
- 75 Республика Хакасия 15
- 76 Карачаево-Черкесская Республика 13
- 77 Республика Ингушетия 13
- 78 Чеченская Республика 12
- 79 Республика Адыгея 11
- 80 Сахалинская область 9
- 81 Магаданская область 4
- 82 Чукотский автономный округ 2
- 83 Еврейская автономная область 2
- 84 Ненецкий автономный округ 1
- 85 Республика Тыва 1
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 447 570 случаев (+0,22%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Республика Тыва 0,01%
- 2. Сахалинская область 0,04%
- 3. Магаданская область, Еврейская автономная область 0,05%
За последние сутки подтверждено 392 смерти
- Москва 54
- Санкт-Петербург 36
- Московская область 23
- Воронежская область 22
- Ростовская область 21
- Ленинградская область 14
- Свердловская область 13
- Краснодарский край 12
- Пермский край 12
- Нижегородская область 11
- Алтайский край 11
- Красноярский край 10
- Тульская область 9
- Смоленская область 8
- Челябинская область 7
- Иркутская область 7
- Новосибирская область 6
- Владимирская область 5
- Архангельская область 5
- Волгоградская область 5
- Ставропольский край 5
- Республика Чувашия 5
- Оренбургская область 5
- Саратовская область 5
- Тверская область 4
- Вологодская область 4
- Республика Крым 4
- Астраханская область 4
- Республика Дагестан 4
- Республика Татарстан 4
- Удмуртская Республика 4
- Республика Бурятия 4
- Камчатский край 4
- Амурская область 4
- Белгородская область 3
- Ивановская область 3
- Республика Карелия 3
- Мурманская область 3
- Республика Башкортостан 3
- Пензенская область 3
- Республика Хакасия 3
- Тамбовская область 2
- Ярославская область 2
- Республика Коми 2
- Севастополь 2
- Кабардино-Балкарская Республика 2
- Республика Мордовия 2
- Забайкальский край 2
- Приморский край 2
- Хабаровский край 2
- Республика Адыгея 1
- Карачаево-Черкесская Республика 1
За весь период по России умерло 94 659 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 11 279 человек
- Москва 1769
- Санкт-Петербург 1073
- Московская область 545
- Нижегородская область 397
- Астраханская область 316
- Пермский край 297
- Ростовская область 285
- Самарская область 250
- Воронежская область 246
- Челябинская область 241
- Республика Башкортостан 220
- Республика Карелия 181
- Ставропольский край 177
- Свердловская область 173
- Саратовская область 165
- Иркутская область 164
- Тамбовская область 157
- Новосибирская область 156
- Пензенская область 153
- Кировская область 152
- Республика Крым 149
- Приморский край 140
- Ленинградская область 129
- Волгоградская область 128
- Белгородская область 120
- Тверская область 120
- Архангельская область 120
- Красноярский край 118
- Ханты-Мансийский автономный округ 112
- Ульяновская область 110
- Курская область 108
- Республика Бурятия 107
- Забайкальский край 100
- Тульская область 95
- Краснодарский край 94
- Вологодская область 89
- Омская область 88
- Псковская область 85
- Брянская область 84
- Алтайский край 84
- Калужская область 82
- Томская область 76
- Ярославская область 74
- Удмуртская Республика 74
- Липецкая область 71
- Калининградская область 68
- Кабардино-Балкарская Республика 68
- Орловская область 67
- Новгородская область 67
- Тюменская область 67
- Республика Коми 65
- Владимирская область 64
- Смоленская область 64
- Курганская область 64
- Хабаровский край 64
- Костромская область 60
- Карачаево-Черкесская Республика 59
- Республика Татарстан 57
- Рязанская область 56
- Оренбургская область 53
- Республика Марий Эл 48
- Кемеровская область 46
- Республика Северная Осетия - Алания 44
- Севастополь 42
- Республика Мордовия 42
- Амурская область 41
- Республика Дагестан 39
- Ямало-Ненецкий автономный округ 37
- Республика Чувашия 34
- Республика Саха (Якутия) 31
- Сахалинская область 31
- Камчатский край 29
- Республика Калмыкия 28
- Республика Хакасия 28
- Ивановская область 27
- Мурманская область 27
- Республика Тыва 20
- Чеченская Республика 17
- Республика Адыгея 14
- Республика Ингушетия 14
- Республика Алтай 6
- Еврейская автономная область 6
- Чукотский автономный округ 6
- Магаданская область 5
За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 060 652.