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20.03.2021 11:00
Рубрика: Общество

За сутки в России подтвержденo 9632 случая COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, , среди вновь выявленных случаев 11,8% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1 Москва 1728
  • 2 Санкт-Петербург 899
  • 3 Московская область 651
  • 4 Нижегородская область 352
  • 5 Ростовская область 241
  • 6 Самарская область 211
  • 7 Воронежская область 207
  • 8 Иркутская область 184
  • 9 Саратовская область 167
  • 10 Свердловская область 161
  • 11 Челябинская область 141
  • 12 Волгоградская область 131
  • 13 Пермский край 131
  • 14 Красноярский край 130
  • 15 Ленинградская область 127
  • 16 Ставропольский край 126
  • 17 Краснодарский край 125
  • 18 Республика Башкортостан 115
  • 19 Алтайский край 113
  • 20 Тверская область 112
  • 21 Пензенская область 109
  • 22 Вологодская область 105
  • 23 Республика Карелия 104
  • 24 Новосибирская область 104
  • 25 Кировская область 102
  • 26 Курская область 101
  • 27 Ульяновская область 100
  • 28 Ярославская область 100
  • 29 Омская область 99
  • 30 Тамбовская область 97
  • 31 Тульская область 97
  • 32 Липецкая область 92
  • 33 Белгородская область 91
  • 34 Архангельская область 88
  • 35 Удмуртская Республика 85
  • 36 Ханты-Мансийский автономный округ 82
  • 37 Брянская область 81
  • 38 Оренбургская область 80
  • 39 Калужская область 76
  • 40 Тюменская область 76
  • 41 Мурманская область 74
  • 42 Владимирская область 74
  • 43 Псковская область 73
  • 44 Астраханская область 73
  • 45 Забайкальский край 72
  • 46 Республика Коми 71
  • 47 Калининградская область 65
  • 48 Республика Бурятия 63
  • 49 Смоленская область 62
  • 50 Ивановская область 62
  • 51 Орловская область 60
  • 52 Рязанская область 59
  • 53 Хабаровский край 58
  • 54 Приморский край 57
  • 55 Кабардино-Балкарская Республика 54
  • 56 Республика Крым 52
  • 57 Курганская область 48
  • 58 Республика Татарстан 48
  • 59 Новгородская область 46
  • 60 Кемеровская область 45
  • 61 Республика Чувашия 43
  • 62 Костромская область 42
  • 63 Томская область 39
  • 64 Республика Дагестан 38
  • 65 Республика Мордовия 36
  • 66 Севастополь 32
  • 67 Республика Саха (Якутия) 28
  • 68 Республика Калмыкия 27
  • 69 Амурская область 26
  • 70 Ямало-Ненецкий автономный округ 24
  • 71 Республика Марий Эл 23
  • 72 Республика Алтай 20
  • 73 Камчатский край 17
  • 74 Республика Северная Осетия-Алания 17
  • 75 Республика Хакасия 15
  • 76 Карачаево-Черкесская Республика 13
  • 77 Республика Ингушетия 13
  • 78 Чеченская Республика 12
  • 79 Республика Адыгея 11
  • 80 Сахалинская область 9
  • 81 Магаданская область 4
  • 82 Чукотский автономный округ 2
  • 83 Еврейская автономная область 2
  • 84 Ненецкий автономный округ 1
  • 85 Республика Тыва 1

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 447 570 случаев (+0,22%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Республика Тыва 0,01%
  • 2. Сахалинская область 0,04%
  • 3. Магаданская область, Еврейская автономная область 0,05%
За последние сутки подтверждено 392 смерти
  • Москва 54
  • Санкт-Петербург 36
  • Московская область 23
  • Воронежская область 22
  • Ростовская область 21
  • Ленинградская область 14
  • Свердловская область 13
  • Краснодарский край 12
  • Пермский край 12
  • Нижегородская область 11
  • Алтайский край 11
  • Красноярский край 10
  • Тульская область 9
  • Смоленская область 8
  • Челябинская область 7
  • Иркутская область 7
  • Новосибирская область 6
  • Владимирская область 5
  • Архангельская область 5
  • Волгоградская область 5
  • Ставропольский край 5
  • Республика Чувашия 5
  • Оренбургская область 5
  • Саратовская область 5
  • Тверская область 4
  • Вологодская область 4
  • Республика Крым 4
  • Астраханская область 4
  • Республика Дагестан 4
  • Республика Татарстан 4
  • Удмуртская Республика 4
  • Республика Бурятия 4
  • Камчатский край 4
  • Амурская область 4
  • Белгородская область 3
  • Ивановская область 3
  • Республика Карелия 3
  • Мурманская область 3
  • Республика Башкортостан 3
  • Пензенская область 3
  • Республика Хакасия 3
  • Тамбовская область 2
  • Ярославская область 2
  • Республика Коми 2
  • Севастополь 2
  • Кабардино-Балкарская Республика 2
  • Республика Мордовия 2
  • Забайкальский край 2
  • Приморский край 2
  • Хабаровский край 2
  • Республика Адыгея 1
  • Карачаево-Черкесская Республика 1

За весь период по России умерло 94 659 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 11 279 человек
  • Москва 1769
  • Санкт-Петербург 1073
  • Московская область 545
  • Нижегородская область 397
  • Астраханская область 316
  • Пермский край 297
  • Ростовская область 285
  • Самарская область 250
  • Воронежская область 246
  • Челябинская область 241
  • Республика Башкортостан 220
  • Республика Карелия 181
  • Ставропольский край 177
  • Свердловская область 173
  • Саратовская область 165
  • Иркутская область 164
  • Тамбовская область 157
  • Новосибирская область 156
  • Пензенская область 153
  • Кировская область 152
  • Республика Крым 149
  • Приморский край 140
  • Ленинградская область 129
  • Волгоградская область 128
  • Белгородская область 120
  • Тверская область 120
  • Архангельская область 120
  • Красноярский край 118
  • Ханты-Мансийский автономный округ 112
  • Ульяновская область 110
  • Курская область 108
  • Республика Бурятия 107
  • Забайкальский край 100
  • Тульская область 95
  • Краснодарский край 94
  • Вологодская область 89
  • Омская область 88
  • Псковская область 85
  • Брянская область 84
  • Алтайский край 84
  • Калужская область 82
  • Томская область 76
  • Ярославская область 74
  • Удмуртская Республика 74
  • Липецкая область 71
  • Калининградская область 68
  • Кабардино-Балкарская Республика 68
  • Орловская область 67
  • Новгородская область 67
  • Тюменская область 67
  • Республика Коми 65
  • Владимирская область 64
  • Смоленская область 64
  • Курганская область 64
  • Хабаровский край 64
  • Костромская область 60
  • Карачаево-Черкесская Республика 59
  • Республика Татарстан 57
  • Рязанская область 56
  • Оренбургская область 53
  • Республика Марий Эл 48
  • Кемеровская область 46
  • Республика Северная Осетия - Алания 44
  • Севастополь 42
  • Республика Мордовия 42
  • Амурская область 41
  • Республика Дагестан 39
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 37
  • Республика Чувашия 34
  • Республика Саха (Якутия) 31
  • Сахалинская область 31
  • Камчатский край 29
  • Республика Калмыкия 28
  • Республика Хакасия 28
  • Ивановская область 27
  • Мурманская область 27
  • Республика Тыва 20
  • Чеченская Республика 17
  • Республика Адыгея 14
  • Республика Ингушетия 14
  • Республика Алтай 6
  • Еврейская автономная область 6
  • Чукотский автономный округ 6
  • Магаданская область 5

За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 060 652.

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