Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с 38 спутниками перенесен на сутки

Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с разгонным блоком "Фрегат", которая должна вывести на орбиту 38 аппаратов из 18 стран, с космодрома Байконур перенесен на резервный день. Об этом рассказали в "Роскосмосе".

По словам главы корпорации Дмитрия Рогозина, которые приводит РИА Новости, перед сегодняшним стартом "зафиксирован скачок напряжения, решили не рисковать".

Новое время старта ракеты планируется на 09:07 мск 21 марта.Это будет четвертый российский космический пуск в 2021 году. Всего намечается 29 космических стартов.