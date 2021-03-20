Запуск ракеты "Союза-2.1а" с 38 спутниками перенесен на 22 марта

На космодроме Байконур состоялось заседание комиссии, которая рассмотрела результаты испытаний ракеты "Союз-2.1а" после выявленной утром в субботу, 20 марта, технической неисправности.

Как сообщает Роскосмос, заслушав доклады руководителей работ, члены комиссии приняли решение провести пуск утром в понедельник, 22 марта 2021 года.

Напомним: пуск ракеты с разгонным блоком "Фрегат" и был назначен на субботу, на 9.07 мск. Однако Роскосмос заявил о переносе пуска на резервный день. По словам, главы госкорпорации Дмитрия Рогозина, перед стартом был зафиксирован скачок напряжения, поэтому решили не рисковать и все перепроверить.

В рамках первого коммерческого пуска компании "Главкосмос Пусковые Услуги" на околоземную орбиту будут запущены южнокорейский космический аппарат дистанционного зондирования Земли CAS500-1, аппарат для удаления "космического мусора" ELSA-d и спутники дистанционного зондирования Земли GRUS из Японии, малый аппарат Саудовской Аравии для получения изображений Земли и обеспечения связи NAJM-1, спутники связи Технического университета Берлина.

Кроме того, ракета выведет первый спутник Высшей школы экономики ДЗЗ, CubeSat Образовательного центра "Сириус" и НИУ ВШЭ, а также спутник "Орбикрафт-Зоркий" российской компании "Спутникс" и другие. Всего на разные орбиты будут запущены 38 спутников из 18 стран мира.