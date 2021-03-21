Число пострадавших после землетрясения в Японии возросло до девяти

Число пострадавших в трех северо-восточных префектурах Японии после землетрясения возросло до девяти, передает телеканал NHK. Ранее сообщалось о семи пострадавших.

В префектуре Мияги пострадали семь человек, один человек - в префектуре Иватэ и еще один - в префектуре Фукусима. Травмы носят легкий характер, пишет РИА Новости.

Сильное землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Японии накануне. Очаг залегал на глубине 60 метров. Эпицентр находился в Тихом океане у побережья префектуры Мияги. Толчки ощущались в 23 из 47 префектур Японии. На ряде участков автомобильных и железных дорог частично было остановлено движение.