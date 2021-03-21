Эндокринолог назвала необычную причину разводов

Ссоры и разводы в ряде случаев могут быть спровоцированы гормональным сбоем у одного или обоих супругов. Об этом в эфире радиостанции "Говорит Москва" рассказала эндокринолог, кандидат медицинских наук Ольга Деревянко.

"Часто психологи присылают пары, которые уже на грани разрыва, к эндокринологу. Выясняется, что там тиреотоксикоз, мы тиреотоксикоз компенсируем и восстанавливаем мир в семье", - отмечает Ольга Деревянко.

Таким образом, гормоны влияют на эмоциональную сферу. В частности, в случае с тиреотоксикозом наблюдается избыток тиреоидных гормонов, что провоцирует токсическое воздействие на разные системы организма. Чаще всего тиреотоксикоз встречается у женщин.