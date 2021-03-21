Гинцбург: Антитела не вырабатываются минимум у 20% переболевших COVID-19

По словам ученого, в этом случае лучше все-таки сделать прививку от коронавируса.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов пояснял, что перенесшие коронавирусную инфекцию пациенты могут быть абсолютно спокойны и не записываться на вакцинацию минимум до осени. Он также отметил, что если человек переболел какой-либо острой респираторной вирусной инфекцией, то лучше подождать не менее двух недель перед тем, как прийти на прививку от коронавируса.

Между первой и второй вакцинацией лучше максимально обезопасить себя от каких-либо инфекций, так как иммунитет от коронавируса вырабатывается не сразу.