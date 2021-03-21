Глава МИД Венгрии рассказал о нападках на Будапешт из-за "Спутника V"

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто рассказал о нападках на правительство со стороны оппонентов за решение закупить "Спутник V". Сам господин Сийярто, напомним, 19 марта сделал прививку российской вакциной, о чем сообщил в Facebook, заодно опубликовав свое фото из медицинского кабинета.

"Никто из тех, кто обрушился на нас с нападками, не спросил: "А что говорят ваши специалисты? Это действительно эффективно, безопасно?" Мы подверглись нападкам просто потому, что решили обратить свой взор на Восток, вместо того чтобы смотреть только на Запад в том, что касается приобретения вакцин", - подчеркнул Сийярто в интервью RT.

Политик также раскрыл подробности того, как принималось решение. По его словам, национальный регулятор Венгрии отправил в РФ своих специалистов, которые в рамках переговоров с российскими коллегами побывали на производстве и изучили подробнейшую документацию "Спутника V". При этом Сийярто признал, что схема распределения европейских вакцин по квотам фактически провалилась: дозы поступают в гораздо меньшем объеме и намного медленнее, чем обещали Будапешту в Брюсселе. Поэтому венгерские власти не могли больше ждать, когда Европейское агентство лекарственных средств закончит процедуру рассмотрения российской заявки. Глава венгерского МИД подчеркнул, что на кону - спасение жизни людей, а потому закупка российского лекарства не имеет никакого отношения к политике или идеологии.