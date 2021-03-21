Греция разрешила въезд до четырех тысяч россиян в неделю с 22 марта

До четырех тысяч россиян в неделю смогут въезжать в Грецию с понедельника, 22 марта. Ранее число разрешений на въезд равнялось 500.

Как сообщает РИА Новости соответствующее решение было опубликовано в официальной правительственной газете.

Добавим также, что российские туристы смогут поехать в Грецию с 14 мая. Попасть в страну можно будет при наличии сертификата о вакцинации или отрицательного теста на коронавирус. Эту информацию подтвердили в посольстве РФ в Афинах.

Напомним, Греция открыла границу для граждан России с 7 сентября прошлого года. Въехать могли до 500 человек в неделю, а кроме того, это возможно только через аэропорты Афин, Салоников и Ираклиона. Это постановление неоднократно продлевалось.