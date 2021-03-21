Латыпов прокомментировал итоги масс-старта в Эстерсунде

Российский биатлонист Эдуард Латыпов, завоевавший серебряные медали в масс-старте на последнем этапе Кубка мира в шведском Эстермунде, прокомментировал итоги гонки.

По словам Латыпова, гонка получилась идеальной, за исключением одного рубежа. "Я всегда верил в себя. Можно сказать, гонка была идеальной, кроме одного рубежа. Но, лежа, я очень смело сработал - быстро и точно. Третий рубеж - немного перенервничал и допустил осечки, хотя можно было спокойно стрелять хорошо. На последней "стойке" собрался, все отбросил в сторону и сказал себе: "Нужно отработать. Вот оно, здесь. Борись до конца и все получится", - сказал Латыпов в эфире телеканала "Матч ТВ".

Эдуард впервые в карьере завоевал медаль в личной гонке Кубка мира. "Чувствую радость, но пока этого не осознаю. Шел первым, однако немного не хватило сил. Жаль. Хотелось бы, конечно, выиграть", - подытожил Латыпов.

Напомним, что победителем масс-старта стал француз Симон Детье, а бронзовую медаль завоевал норвежец Йоханнес Бе.