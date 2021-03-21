Пашинян подтвердил покупку у России Су-30 без ракет

Премьер-министр Армении Никол Пашинян признал, что Армения закупила у России истребители Су-30СМ без ракет. Эта информация прозвучала на встрече Пашиняна с жителями Арагацотнской области, видеозапись с которой он выложил у себя на странице в Facebook.

- Нам говорят: почему вы купили самолет? Да, мы купили самолет, он был доставлен в мае, и да, мы не успели купить ракеты до войны, - цитируют РИА Новости его слова.

Напомним, ранее о том, что приобретенные самолеты не были оснащены боеприпасами, заявил экс-начальник службы военного контроля минобороны Армении Мовсес Акопян.

Неделю назад президент России Владимир Путин провел телефонные разговоры с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Стороны обсудили практические аспекты реализации договоренностей по Нагорному Карабаху. Также было констатировано, что режим прекращения огня неукоснительно соблюдается, а обстановка в регионе в целом стабильна и спокойна.