Путин на следующей неделе проведет совещание по вакцинам

На следующей неделе президент проведет совещание по вопросам производства вакцин. Об этом сообщает "Вести.ру".

В преддверии Дня работника культуры будут названы имена лауреатов премий для молодых деятелей культуры и в области литературы и искусства для детей. Не исключено, что с ними встретится и Владимир Путин, сообщает сайт.

Кроме того, на следующей неделе пройдет заседание наблюдательного совета проекта "Россия - страна возможностей".

В связи с крайне бурной международной обстановкой не исключены и другие события, говорится в программе "Москва. Кремль. Путин" (ВГТРК).