Москвичей предупредили об ухудшении погоды в ближайшие часы

В ближайшие часы погода в столичном регионе может резко ухудшиться. Об этом сообщает Telegram-канал комплекса городского хозяйства столицы.

По данным комплекса, в ближайшие часы к столице подойдет активный атмосферный фронт, он принесет ухудшение погоды: начнется снегопад, временами будет идти снег с дождем, ветер усилится в порывах до 17 м/с, на дорогах возможно образование гололедицы. Такие погодные условия сохранятся до утра понедельника, 22 марта.

Водителей транспорта попросили соблюдать дистанцию и скоростной режим, избегать внезапных маневров - обгонов и перестроений, а пешеходов - быть внимательнее на улице, не укрываться под деревьями.